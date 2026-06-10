Pakistanul susține că a ucis 26 de combatanți afgani. Talibanii susțin că au fost uciși civili

Ministrul Informațiilor din Pakistan, Attaullah Tarar, a declarat miercuri într-o postare pe X că armata a efectuat lovituri de precizie de-a lungul frontierei, vizând ascunzătorile și bazele de operațiuni ale talibanilor pakistanezi, cunoscuți sub acronimul TTP, relatează Al Jazeera.

Tarar a declarat că 26 de combatanți au fost uciși și patru ținte distruse, printre care un centru de instruire, un depozit de muniție, precum și poziții legate de comandanții TTP Aleem Khan Khushali și Akhtar Muhammad Jani Khel.

El a spus că operațiunile au fost desfășurate ca răspuns la o serie de atacuri recente, inclusiv un atac asupra unui post al Jandarmeriei Federale paramilitare din Musa Dara pe 9 iunie, un atac sinucigaș cu mașină-capcană asupra unui post militar din Waziristanul de Nord pe 2 iunie și un atentat sinucigaș cu bombă la o secție de poliție din Bannu, în provincia Khyber Pakhtunkhwa, pe 9 mai.

Tarar a descris atacurile ca fiind „precise și calibrate”, bazate pe ceea ce el a numit informații credibile.

Cu toate acestea, Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt șef al guvernului taliban din Afganistan, a declarat pe X că atacurile Pakistanului asupra provinciilor Kunar, Khost și Paktika au ucis 11 copii, o femeie și un bărbat în vârstă. El a spus că alte 14 femei și copii au fost răniți.

„Condamnăm cu fermitate această crimă umanitară și acest act de agresiune”, a declarat Zabihullah Mujahid.

Cele mai mortale atacuri din ultimele săptămâni

Atacurile de marți seara au fost cele mai mortale din ultimele săptămâni și au urmat unei perioade de relativă calmă la granița dintre Afganistan și Pakistan.

Un oficial din provincia Khost a precizat pentru AFP că în districtul Spera, i casă a fost lovită. În urma atacului, 9 persoane au murit și alte 10 au fost rănite. În provincia vecină, Paktika, locuitorii au declarat pentru AFP că un atac a ucis trei civili în districtul Barmal. Potrivit unui locuitor, raidul aerian a lovit și o locuință, iar printre cei uciși se aflau și copii. Relațiile tensionate între Pakistan și Afganistan Raidurile aeriene desfășurate de Pakistan au loc la o zi după ce mai mulți luptători suspectați a fi talibani au atacat un post de securitate în zona Hasan Khel din provincia Khyber Pakhtunkhwa, situată în nord-vestul Pakistanului, la granița cu Afganistanul. Atacul a declanșat un schimb intens de focuri în care șase membri ai Jandarmeriei Federale au fost uciși și alți câțiva răniți, potrivit Ministerului de Interne al Pakistanului.

Relațiile dintre Pakistan și Afganistan sunt tensionate de când talibanii au preluat puterea pentru a doua oară în 2021. Luptele s-au intensificat brusc la sfârșitul lunii februarie, după ce Kabulul a lansat un atac asupra Pakistanului, ca represalii pentru raidurile aeriene desfășurate de Islamabad.

Pakistanul acuză că Afganistanul adăpostește combatanți ce comit atacuri mortale în Pakistan, în special talibani.