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Afganistan acuză Pakistan de noi atacuri aeriene soldate cu cel puțin 13 morți

Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 14 au fost rănite în urma unor atacuri aeriene lansate de Pakistan asupra unor provincii estice din Afganistan, au anunțat miercuri autoritățile talibane de la Kabul.
Afganistan acuză Pakistan de noi atacuri aeriene soldate cu cel puțin 13 morți
Sursa: iStock
Petre Apostol
10 iun. 2026, 06:08, Știri externe
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Purtătorul de cuvânt principal al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a declarat că atacurile au din Afganistan au vizat provinciile Khost, Kunar și Paktika, potrivit Associated Press. Conform acestuia, printre victime se numără 11 copii, o femeie și un bărân.

Autoritățile pakistaneze nu au comentat deocamdată informațiile privind atacurile.

Incidentul are loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două țări, implicate de mai multe luni într-un conflict transfrontalier care a provocat sute de victime. Violențele s-au intensificat la sfârșitul lunii februarie, după ce Afganistan a lansat un atac peste graniță, prezentat drept represalii pentru lovituri aeriene pakistaneze efectuate anterior pe teritoriul afgan.

Islamabadul acuză în mod repetat autoritățile de la Kabul că oferă adăpost militanților responsabili de atacuri pe teritoriul pakistanez, în special membrilor grupării Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Organizația este distinctă de mișcarea talibană afgană, dar menține legături strânse cu aceasta.

Guvernul taliban respinge acuzațiile și susține că nu permite folosirea teritoriului afgan pentru atacuri împotriva altor state.

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