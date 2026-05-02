Nouă morți și 15 răniți în Pakistan, după ce Afganistanul ar fi vizat civilii

Pakistanul a acuzat forțele de frontieră afgane că au vizat civilii într-o nouă serie de ciocniri la frontieră, în care au murit cel puțin nouă persoane și 15 au fost rănite, în ultimele două zile, a declarat ministrul informației din Islamabad vineri seară.
Laura Buciu
02 mai 2026, 08:24, Știri externe

Attaullah Tarar, într-o postare pe platforma de socializare americană X, a scris că printre morți se numără femei și copii și că alte 12 persoane au fost rănite joi din cauza „țintirii neprovocate și criminale a civililor” de către forțele de frontieră afgane în districtul tribal Bajaur din nord-vest, potrivit Anadolu.

El a spus că vineri, trei civili care jucau cricket au fost răniți de într-un atac „flagrant și nerușinat” a unei drone de către „Fitna Al Khwarij”. Islamabad se referă la militanții anti-Pakistan Tehreek-e-Taliban (TTP) drept Fitna Al Khwarij, care, potrivit Islamabad, sunt susținuți de Kabul.

Nu a existat nicio reacție imediată la acuzațiile Islamabadului din partea Kabulului, care în trecut a negat că susține TTP.

Alt atac, efectuat de Pakistan

La începutul acestei săptămâni, Afganistanul a declarat că cel puțin patru civili au fost uciși și 70, inclusiv 30 de studenți, au fost răniți într-un atac cu rachete despre care se presupune că a fost efectuat de Pakistan în provincia Kunar, în nord-estul țării.

Kabul a declarat că locuințele, precum și Universitatea Afgană Sayed Jamaluddin, au fost lovite în presupusul atac aerian.

Tarar a respins acuzația lui Kabul ca fiind „frivolă”, spunând că Pakistanul vizează doar ascunzătorile teroriste și infrastructura de sprijin, „având mare grijă pentru orice fel de daune civile”.

Afirmațiile ambelor părți nu au putut fi verificate independent.

Ciocniri violente la frontieră

Pakistanul și Afganistanul au fost martorii unora dintre cele mai grave ciocniri la frontieră din martie, care au lăsat sute de civili și militanți morți de ambele părți ale frontierei.

Ciocnirile s-au oprit după ce Kabul și Islamabad au ajuns la un armistițiu în ajunul Eid al-Fitr, una dintre principalele sărbători musulmane, pe 18 martie, în urma solicitărilor din partea Turciei, Arabiei Saudite și Qatarului. Ulterior, oficiali din Pakistan și Afganistan au purtat discuții de o săptămână, mediate de Beijing, în orașul Urumqi din nord-vestul Chinei. Beijingul a declarat că ambele țări au convenit să „discuteze un plan cuprinzător pentru rezolvarea problemelor” care afectează relațiile.

