Șeful diplomației iraniene ar putea reveni în Pakistan după anularea unei vizite americane

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, este așteptat să revină în Pakistan după încheierea vizitei sale în Oman, potrivit presei iraniene preluată de news.sky.com.

Evoluția vine într-un context diplomatic incert, după ce o întâlnire potențială cu emisari americani a fost anulată.

Vizită fără întâlniri cu partea americană

Araghchi a părăsit recent Pakistanul fără să se întâlnească cu oficiali ai administrației conduse de Donald Trump.

Motivul: anularea deplasării la Islamabad a unor emisari americani importanți, printre care Steve Witkoff și Jared Kushner.

Absența acestor întâlniri a alimentat incertitudinea privind posibile negocieri sau reluarea dialogului între cele două părți.

Posibilă revenire la Islamabad

Potrivit agenției semi-oficiale Mehr News Agency, șeful diplomației iraniene ar urma să revină în Pakistan după etapa din Oman. Nu este clar dacă această eventuală întoarcere ar putea redeschide discuțiile cu emisarii americani.

Semnalele rămân ambigue, iar contextul sugerează o dinamică diplomatică fluidă, în care planurile se pot schimba rapid.

Mesajul lui Trump: „o ofertă mai bună”

În același timp, Donald Trump a declarat în fața presei că a primit o ofertă „mult mai bună” după ce a anunțat anularea vizitei delegației americane.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura acestei propuneri, însă afirmația sugerează existența unor negocieri sau contacte indirecte în desfășurare.

Un context diplomatic volatil

Succesiunea rapidă a acestor evenimente – anulări, deplasări și posibile reveniri – reflectă un climat diplomatic instabil, în care canalele de comunicare rămân deschise, dar fragile.

O eventuală revenire a lui Abbas Araghchi la Islamabad ar putea indica o reluare a contactelor sau cel puțin o tentativă de recalibrare a dialogului într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Washington și Teheran.