UPDATE: După ce a amenințat Iranul cu un „atac foarte dur” în această seară, Trump s-a răzgândit/Iranul declară că există încă un acord

UPDATE:

Între timp, au apărut și informații care contrazic parțial declarațiile președintelui american. Potrivit unor surse familiarizate cu negocierile, citate de presa internațională, Iranul nu a aprobat până acum niciun proiect de acord sau memorandum de înțelegere cu Statele Unite, în pofida afirmațiilor lui Trump potrivit cărora textul ar fi fost deja agreat de toate părțile implicate.

De asemenea, oficiali iranieni au declarat pentru Axios că orice înțelegere ar necesita în continuare aprobarea finală a lui Mojtaba Khamenei, liderul suprem de facto al Iranului, ceea ce sugerează că negocierile nu sunt încă încheiate.

Știrea inițială:

Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, în contextul tensiunilor persistente dintre Statele Unite și Iran.

„Am anulat atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară”, a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit BBC.

Negocieri aprobate la cel mai înalt nivel

Trump a susținut că decizia a fost luată după ce discuțiile cu Republica Islamică au ajuns la conducerea supremă a Iranului și au primit aprobarea acesteia.

„Discuțiile au fost aduse la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate”, a afirmat președintele american.

Potrivit acestuia, punctele finale ale unui posibil acord au fost acceptate „în principiu și în detaliu” de toate părțile implicate.

Trump a enumerat printre participanți Statele Unite, Israelul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Turcia, Pakistanul, Bahrainul, Kuweitul, Iordania și Egiptul.

Blocada navală rămâne în vigoare

Liderul american a precizat că măsurile militare nu au fost retrase complet.

„Blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea acestei înțelegeri”, a scris Trump.

El a adăugat că locul și data semnării acordului vor fi anunțate ulterior.

Iranul nu a reacționat deocamdată

Autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile prezentate de Trump și nu au oferit un răspuns oficial la noul anunț. Anterior, Teheranul avertizase Washingtonul că o escaladare militară ar putea transforma conflictul într-o „mlaștină fără sfârșit”.

Anunțul vine după mai multe zile de confruntări și amenințări reciproce. În ultimele zile, Trump a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să intensifice operațiunile militare dacă negocierile cu Iranul nu vor produce rezultate.

Decizia de suspendare a atacurilor este văzută ca un posibil semnal de detensionare, însă rămâne neclar dacă părțile sunt aproape de un acord definitiv.