Femeia care a acuzat un viol în Sectorul 3 a fost dusă anterior la poliție. Precizările autorităților

Potrivit DGPMB, în noaptea respectivă un echipaj al Jandarmeriei București a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Sectorul 3. Jandarmii au fost sesizați de un bărbat care a susținut că a fost agresat de femeia de 34 de ani.

Având un comportament „agitat și necooperant”, femeia a fost condusă la sediul Secției 27 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

Poliția precizează că, pe perioada în care femeia s-a aflat la sediul secției, „nu au fost constatate ori semnalate acte de violență exercitate de personalul Poliției Române asupra acesteia”.

De asemenea, autoritățile susțin că femeia nu a reclamat atunci că ar fi fost victima unui viol și nici nu a formulat alte sesizări privind presupuse infracțiuni.

Ulterior, în aceeași zi, în jurul orei 20:00, femeia s-a prezentat din nou la Secția 27 și a reclamat că a fost violată în noaptea de 5 spre 6 iunie, într-un apartament din Sectorul 3.

„Sesizarea a fost înregistrată de îndată, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au efectuat examinarea medico-legală și administrarea celorlalte mijloace de probă, iar în cadrul anchetei a fost identificat un bărbat de 74 de ani, bănuit de comiterea faptei.

În ceea ce privește incidentul care a determinat intervenția jandarmilor, bărbatul care a reclamat că ar fi fost agresat fizic a refuzat să facă plângere.

În paralel, autoritățile arată că afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora femeia ar fi fost agresată în timpul conducerii sale la sediul poliției sunt verificate de organele competente, documentația fiind înaintată unității de parchet.

Cercetările privind infracțiunea de viol sunt continuate de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.