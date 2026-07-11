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Bărbat înarmat cu un cuțit, imobilizat de trupele speciale în Sectorul 4. Mama și fratele său au fost salvați

Un bărbat de 45 de ani, care amenința că își va face rău și ar fi putut pune în pericol alți doi membri ai familiei, respectic mama și fratele, a fost imobilizat sâmbătă de polițiști și trupele speciale în Sectorul 4 al Capitalei, fără ca vreo persoană să fie rănită, informează Poliția Capitalei.
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Laura Buciu
11 iul. 2026, 14:07, Social
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Potrivit Poliției Capitalei, intervenția a fost declanșată în jurul orei 11.00, după un apel la 112 care anunța că un bărbat înarmat cu un cuțit amenință că se va sinucide, existând suspiciunea că și mama și fratele său, aflați în locuință, s-ar putea afla în pericol.

Polițiștii Secției 15 au ajuns de urgență la adresa indicată și au reușit să îi evacueze în siguranță pe cei doi membri ai familiei.

Bărbatul s-a baricadat într-un dormitor și a continuat să amenințe că își va face rău.

În aceste condiții, au fost mobilizați negociatori și echipa de asalt a Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), precum și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și ale Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

La momentul considerat oportun, echipa de asalt a pătruns în încăpere prin forțarea ușii și l-a imobilizat pe bărbat fără ca acesta sau alte persoane să fie rănite.

Ulterior, bărbatul a fost evaluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” pentru investigații și evaluare de specialitate.

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