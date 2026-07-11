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VIDEO | Timotei Onoriu: Nu se poate scăpa de eticheta de „țigan” în România

Realizator al unuia dintre cele mai apreciate podcasturi politice de pe YouTube-ul românesc, antreprenor și nepot al interpretei Gabi Luncă și al acordeonistului Ion Onoriu, Timotei Onoriu spune că, în România, nu se poate scăpa de eticheta de „țigan”, vorbește despre discriminarea romilor, rolul educației și consideră că un tânăr rom trebuie să muncească de două sau chiar de trei ori mai mult pentru a-și demonstra valoarea.
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Iñaki Bratosin
11 iul. 2026, 10:35, Politic
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Timotei Onoriu spune că educația este cea mai importantă investiție pentru viitorul comunității rome și al României. Dacă ar ocupa o funcție de ministru, și-ar concentra eforturile pe programe educaționale, sprijinirea mamelor tinere și încurajarea creșterii natalității. În opinia sa, schimbările reale nu pot fi obținute individual, ci doar prin munca unei echipe implicate.

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Discriminarea nu a dispărut

Antreprenorul consideră că eticheta de „țigan” continuă să îi urmărească pe romi în România și că prejudecățile sunt încă puternice. El respinge stereotipurile potrivit cărora romii ar fi hoți sau needucați și susține că un tânăr rom este nevoit să depună un efort mult mai mare decât ceilalți pentru a-și demonstra valoarea. În același timp, afirmă că un angajator cu prejudecăți este greu de convins doar prin argumente.

Lecția primită de la Gabi Luncă

Timotei Onoriu spune că cel mai important sfat primit de la bunica sa, interpreta Gabi Luncă, este: Fie roata cât de pătrată, tot se întoarce o dată în viață. El afirmă că acest îndemn i-a rămas un reper și reflectă convingerea că faptele bune și rele se întorc, mai devreme sau mai târziu, la cel care le face.

Politică și valori

Întrebat despre politică, Timotei Onoriu spune că apreciază caracterul mai mult decât competența și estimează că majoritatea covârșitoare a politicienilor nu își respectă promisiunile electorale. Din experiența podcastului pe care îl realizează, a învățat că există oameni care își doresc cu adevărat să contribuie la binele comunităților lor și că rezultatele apar doar atunci când există o echipă unită.

Tradiții și principii

Onoriu afirmă că nu este de acord cu practica mariajelor la vârste foarte mici și consideră că astfel de obiceiuri nu mai au loc în societatea actuală. De asemenea, spune că a refuzat oferte de bani pentru a vorbi împotriva unui politician și că a ales să își păstreze principiile.

Cum vrea să fie perceput

La final, Timotei Onoriu spune că și-ar dori ca oamenii să îl vadă drept o persoană care nu judecă și nu pune etichete, demonstrând prin propriul exemplu că lumea nu este întotdeauna așa cum pare la prima vedere.

 

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