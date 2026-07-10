Prima pagină » Politic » Alin Tișe atacă „slugărnicia inutilă” din PNL: „Ne facem că ne jucăm de-a politica și ne mințim unii pe alții”

Alin Tișe atacă „slugărnicia inutilă” din PNL: „Ne facem că ne jucăm de-a politica și ne mințim unii pe alții”

Președintele Consiliului Județean Cluj și liderul PNL Cluj, Alin Tișe, critică dur modul în care funcționează partidul, susținând că promovările nu mai sunt bazate pe performanță, ci pe obediență.
Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați de urgență în Belgia și Germania. Misiune medicală complexă desfășurată cu o aeronavă militară
Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați de urgență în Belgia și Germania. Misiune medicală complexă desfășurată cu o aeronavă militară
Tișe, despre reformele din justiție ale lui Bolojan: Nu poți vinde ideea că „țara merge prost pentru că magistrații au salarii mari”
Tișe, despre reformele din justiție ale lui Bolojan: Nu poți vinde ideea că „țara merge prost pentru că magistrații au salarii mari”
Alin Tișe: Dacă aș fi Bolojan, mi-aș da demisia
Alin Tișe: Dacă aș fi Bolojan, mi-aș da demisia
„În PNL aceiași lideri se tot răsucesc”. Alin Tișe: Oamenii bine pregătiți nu răspund la comenzile de partid
„În PNL aceiași lideri se tot răsucesc”. Alin Tișe: Oamenii bine pregătiți nu răspund la comenzile de partid
Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL
Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL
Oana Antipa
10 iul. 2026, 14:51, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acesta a afirmat pentru Mediafax la „Off the Record” că Partidul Național Liberal riscă să se îndepărteze de valorile sale dacă nu renunță la ceea ce a numit „slugărnicia inutilă” și la promovarea oamenilor fără rezultate.

„Există și slugărnicia inutilă”

În cadrul interviului, Alin Tișe a susținut că problema obedienței politice nu este specifică doar PNL, însă consideră că partidul din care face parte trebuie să schimbe această abordare.

„Dar știți că există și slugărnicia inutilă. Ai spune că slugărnicia ar trebui să fie utilă”, a declarat liderul liberal.

Acesta a continuat criticile afirmând că formațiunea are nevoie de o schimbare de direcție dacă își dorește mai mult decât simpla supraviețuire politică.

„Eu consider că acest partid trebuie să spună stop. Dacă dorește să continue și nu doar să supraviețuiască”, a spus Tișe.

„Partidele trebuie să-și promoveze oameni performanți”

Liderul PNL Cluj susține că dezvoltarea partidului depinde de promovarea oamenilor care au demonstrat performanță în administrație și au obținut încrederea alegătorilor.

„Partidele trebuie să-și promoveze oameni performanți, să crească în teritoriu, să gireze oameni cu voturi, să vină cu proiecte pentru comunități și automat va veni de aici și rezultatul electoral. De aici va crește și partidul”, a afirmat acesta.

În opinia sa, lipsa meritocrației riscă să transforme activitatea politică într-un exercițiu lipsit de substanță. „Dacă nu, rămânem într-o slugărnicie inutilă în care ne facem că ne jucăm de-a politica și în care ne mințim unii pe alții”, a declarat Alin Tișe.

Critici la adresa criteriilor de promovare din partid

Alin Tișe a susținut că performanța electorală nu este criteriul principal în desemnarea liderilor și a persoanelor promovate în funcții.

El a adăugat că persoanele care exprimă opinii diferite sunt marginalizate. „Dacă ești o persoană incomodă, care ai idei, nu ești dorită între ei, pentru că ai idei și nu gândești cu capul lor, gândești cu capul tău”, a spus liderul liberal.

Tișe a criticat și promovarea unor persoane fără rezultate electorale, în contradicție, spune el, cu discursul despre meritocrație. „Vorbești de meritocrație și de voturi și de rezultate electorale și promovezi oameni care n-au rezultate electorale”, a declarat acesta.

„Oamenii nu mai vor să vadă aceleași fețe”

Liderul PNL Cluj consideră că partidul trebuie să aducă în prim-plan o nouă generație de lideri și să valorifice experiența profesională și rezultatele obținute în administrație.

„Contează să faci ce ai promis oamenilor, să livrezi ce ai promis. Și să încerci în partid să aduci și oameni din rândul doi, rândul trei, nu aceiași oameni de 100 de ani care sunt uzați și care nu mai au trecere”, a afirmat Tișe.

Acesta susține că nemulțumirea alegătorilor nu este îndreptată împotriva doctrinei liberale, ci împotriva liderilor care domină de ani de zile conducerea formațiunii.

„Oamenii nu mai vor să vadă aceleași fețe. N-au o problemă cu Partidul Național Liberal în sine. Au o problemă cu aceiași oameni care se vântură la puterea partidului și nu se mai dau duși”, a declarat Alin Tișe.

Recomandarea video

BREAKING | Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat / Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă
G4Media
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
GSP.ro
Lider PNL, dezarmant de sincer: Noi nu ne uităm unde suntem. Avem 12%. Dar ne dorim să avem prim-ministru, să punem condiții președintelui
Gandul
Geamul unei aeronave Ryanair s-a SPART în timpul zborului și un pasager a fost parțial ASPIRAT în exterior
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
România, teren fertil pentru afacerile ruşilor. Numărul companiilor a crescut cu aproape 50% în timpul războiului din Ucraina
Libertatea
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
CSID
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da