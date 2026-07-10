Prima pagină » Știrile zilei » Alin Tișe, atac la adresa lui Ilie Bolojan: Nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid

Alin Tișe, atac la adresa lui Ilie Bolojan: Nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, și un opozant al președintelui PNL, Ilie Bolojan, a criticat conducerea partidului, susținând că menține în continuare criza politică pentru că „se războiește cu PSD”, subliniind nevoia formării unui Guvern cu puteri depline.
Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL
Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL
Artista americană Catherine Webb a vernisat expoziția „Sight Is Just One Sense” la Fundația pentru Artă, Natură și Societate
Artista americană Catherine Webb a vernisat expoziția „Sight Is Just One Sense” la Fundația pentru Artă, Natură și Societate
Pompierii români, încă în Franța, pentru stingerea și prevenirea incendiilor de vegetație
Pompierii români, încă în Franța, pentru stingerea și prevenirea incendiilor de vegetație
Arbori dezrădăcinați cu lanțuri pentru a fi tăiați „legal”. Diana Buzoianu anunță șapte sesizări penale
Arbori dezrădăcinați cu lanțuri pentru a fi tăiați „legal”. Diana Buzoianu anunță șapte sesizări penale
Eugen Tomac, apel la responsabilitate în plină criză politică: Să renunțăm la discursul politic tensionat și să venim cu soluții pragmatice
Eugen Tomac, apel la responsabilitate în plină criză politică: Să renunțăm la discursul politic tensionat și să venim cu soluții pragmatice
Radu Mocanu
10 iul. 2026, 13:45, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Critici la adresa blocajului guvernamental

Alin Tișe a lansat un nou atac la adresa conducerii Partidului Național Liberal, afirmând că formațiunea nu poate „sacrifica țara” doar pentru a continua conflictul politic cu PSD. Acesta a menționat condițiile economice dificile cu care se confruntă România, punctând că principala prioritate ar trebui să fie formarea unui guvern stabil. 

„Avem de la începutul anului deja vreo 50 de mii de șomeri pe oră în anul acesta, vreo 6 mii de firme s-au închis. Inflația este într-o creștere incredibilă. PNL-ul era dator să dea țării un guvern atunci când președintele României a nominalizat o persoană, un tehnocrat, care o fi fost, iar PNL-ul a promis că îl votează, trebuia să îl voteze, să intre în opoziție, dacă asta își dorea”, a declarat Tișe, în cadrul emisiunii OFF The Record, găzduite de MEDIAFAX. 

Acuzațiile privind sondajele

Acesta a acuzat strategia Partidului Național Liberal și a afirmat că Bolojan urmărește o crește artificială în sondajele de opinie, subliniind că „țara nu poate fi blocată” în conflictul cu Partidul Social Democrat.  

„ De ce tot ne furnizează unii și alții aceste sondaje? Ca să arate poporului liberal, și nu numai că PNL-ul prin această poziție pe care o are de a ține oarecum țara blocată, arătând că de fapt blocajul nu e de la PNL, ci blocajul e de la alții, vom crește electoral până în 2028. Acum noi trebuie să demonstrăm țării, ca să creștem în sondaje, că vina pentru crize e a PSD-ului. Demonstrați, dar du-te și stai în opoziție, cum ai spus, și dă țării un guvern care să guverneze România. Dacă ai decis cu majoritatea membrilor să rămâi în opoziție, rămâi în opoziție, dar nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid”, mai spune liderul de la Cluj. 

Alin Tișe a mai afirmat că există o lipsă de logică în poziționarea partidului , evidențiind că doar alături de PSD se poate realiza o majoritate. 

„Nu poți face singur guvern, PSD-ul nu poate face singur guvern. Printr-un silogism simplu, ți-ai înlăturat celălalt partid european cu care ai făcut guvernarea până acum. Ori este o lipsă de logică și de coerență în tot ceea ce face PNL-ul astăzi”, mai spune Tișe. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

Citește și

Recomandarea video

BREAKING | Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat / Decizia Tribunalului Maramureș este definitivă
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
După gafa de protocol de la NATO, Miruță și-a luat tricou de marinar la momentul inaugural al fregatelor turcești
Gandul
Amendă neplătită, permis suspendat. Calculul simplu pe care trebuie să-l știe toți șoferii
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
România, teren fertil pentru afacerile ruşilor. Numărul companiilor a crescut cu aproape 50% în timpul războiului din Ucraina
Libertatea
Motivul pentru care echipa Norvegiei a venit cu mâncare de acasă la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Au adus peste 580 de kilograme de alimente proprii
CSID
UE impune CAMERE pentru monitorizarea șoferilor în mașinile noi. Ce înregistrează acestea?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da