Alin Tișe, atac la adresa lui Ilie Bolojan: Nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid

Critici la adresa blocajului guvernamental

Alin Tișe a lansat un nou atac la adresa conducerii Partidului Național Liberal, afirmând că formațiunea nu poate „sacrifica țara” doar pentru a continua conflictul politic cu PSD. Acesta a menționat condițiile economice dificile cu care se confruntă România, punctând că principala prioritate ar trebui să fie formarea unui guvern stabil.

„Avem de la începutul anului deja vreo 50 de mii de șomeri pe oră în anul acesta, vreo 6 mii de firme s-au închis. Inflația este într-o creștere incredibilă. PNL-ul era dator să dea țării un guvern atunci când președintele României a nominalizat o persoană, un tehnocrat, care o fi fost, iar PNL-ul a promis că îl votează, trebuia să îl voteze, să intre în opoziție, dacă asta își dorea”, a declarat Tișe, în cadrul emisiunii OFF The Record, găzduite de MEDIAFAX.

Acuzațiile privind sondajele

Acesta a acuzat strategia Partidului Național Liberal și a afirmat că Bolojan urmărește o crește artificială în sondajele de opinie, subliniind că „țara nu poate fi blocată” în conflictul cu Partidul Social Democrat.

„ De ce tot ne furnizează unii și alții aceste sondaje? Ca să arate poporului liberal, și nu numai că PNL-ul prin această poziție pe care o are de a ține oarecum țara blocată, arătând că de fapt blocajul nu e de la PNL, ci blocajul e de la alții, vom crește electoral până în 2028. Acum noi trebuie să demonstrăm țării, ca să creștem în sondaje, că vina pentru crize e a PSD-ului. Demonstrați, dar du-te și stai în opoziție, cum ai spus, și dă țării un guvern care să guverneze România. Dacă ai decis cu majoritatea membrilor să rămâi în opoziție, rămâi în opoziție, dar nu sacrifici țara pentru că tu te războiești cu alt partid”, mai spune liderul de la Cluj.

Alin Tișe a mai afirmat că există o lipsă de logică în poziționarea partidului , evidențiind că doar alături de PSD se poate realiza o majoritate.

„Nu poți face singur guvern, PSD-ul nu poate face singur guvern. Printr-un silogism simplu, ți-ai înlăturat celălalt partid european cu care ai făcut guvernarea până acum. Ori este o lipsă de logică și de coerență în tot ceea ce face PNL-ul astăzi”, mai spune Tișe.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici: