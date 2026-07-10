Alin Tișe sare în apărarea „baronilor locali” și îl atacă pe Bolojan: „Baronii aceștia reprezintă comunitățile lor, că ne place sau nu”

Liberalul îl acuză pe Bolojan că încearcă să impună decizii de la centru fără să țină cont de cei care trebuie să le aplice la nivel local.

„Am senzația că uită ceea ce există în realitate și crede că, dacă va impune aceste decizii peste voința aleșilor locali, măsurile pe care dânsul le dorește vor avea eficiență. Se înșală, pentru că aceste măsuri nu pot fi aplicate decât de cei aleși. Ești dependent de administrația locală”, a afirmat Alin Tișe.

Tișe conduce Consiliul Județean Cluj și este unul dintre cei mai vocali contestatari ai lui Ilie Bolojan din interiorul PNL. În ultimele săptămâni, el l-a acuzat pe liderul liberal că a blocat formarea unui nou Guvern și că a marginalizat aleșii locali cu susținere electorală.

Tișe: „Dacă discreditezi un primar, discreditezi comunitatea”

Președintele CJ Cluj susține că eticheta de „baron local” este folosită pentru a-i decredibiliza în bloc pe primari și pe liderii administrațiilor județene, fără să se țină cont de voturile primite de aceștia.

„Până la urmă, baronii aceștia reprezintă comunitățile lor, că ne place sau nu ne place. Dacă eu discreditez un primar, înseamnă că discreditez comunitatea de unde el provine”, a spus Tișe.

Liberalul a criticat ideea că primarii ar trebui să accepte salarii mici și să nu aibă un rol important în luarea deciziilor politice doar pentru că sunt considerați „baroni locali”.

„Îi pui eticheta: Lasă-l în pace, că el poate să trăiască cu 3.000 de lei, cu 5.000 de lei. Oricum e un baron local, la revedere, doar nu o să ne conducă baronii locali. Nu poți reforma o țară decât făcând administrațiile locale partenere”, a afirmat președintele CJ Cluj.

Alin Tișe a admis că există și primari sau președinți de consilii județene care nu își fac treaba, dar consideră că aceștia nu pot fi folosiți drept pretext pentru atacarea tuturor aleșilor locali.

„Există excepții, există situații excepționale, există oameni care nu-și fac treaba. Există și astfel de situații. Dar nu poți eticheta pe toți la fel”, a declarat liberalul.

„De ce aproape jumătate dintre liderii locali nu sunt de acord cu el?”

Tișe susține că Ilie Bolojan ar trebui să se întrebe de ce o parte importantă dintre președinții de consilii județene și liderii organizațiilor PNL contestă modul în care conduce partidul.

„Nu-și pune domnul Bolojan întrebarea de ce aproape jumătate dintre președinții de consilii județene și de organizații nu sunt de acord cu modul în care implementează politica în partid, cu modul în care vrea să conducă partidul?”, a întrebat Alin Tișe.

Declarațiile vin în contextul conflictului deschis din PNL dintre tabăra lui Ilie Bolojan și liderii care au susținut instalarea unui Guvern condus de Adrian Veștea. Tișe s-a poziționat de partea criticilor lui Bolojan, reproșându-i acestuia că a împins partidul în opoziție și că a abandonat primarii și președinții de consilii județene.

„PNL nu mai are un electorat țintă”

Atacul lui Tișe nu s-a limitat la relația conducerii centrale cu aleșii locali. Președintele CJ Cluj susține că PNL și-a pierdut electoratul tradițional după ce a adoptat măsuri fiscale care i-au afectat tocmai pe antreprenori, liber-profesioniști și proprietarii de mici afaceri.

„Partidul Național Liberal astăzi nu mai are un electorat țintă. PNL s-a legitimat până acum drept partidul oamenilor întreprinzători, al celor care produc, al principiului «Prin noi înșine»”, a spus Tișe.

În opinia sa, majorarea TVA și creșterea impozitării dividendelor au lovit direct în „dreapta productivă”, pe care PNL ar fi trebuit să o reprezinte.

„Ai lovit în principal în acel bazin electoral al dreptei productive, al oamenilor activi: asociați în firme, antreprenori, persoane fizice autorizate, liber-profesioniști, medici cu cabinete, avocați, notari, oameni care desfășoară o mică activitate ca să trăiască, un butic de la scara blocului”, a afirmat liderul liberal.

Tișe: Guvernul a început cu oamenii care aduc bani la buget

Alin Tișe acuză Guvernul condus de Bolojan că a ales să majoreze rapid taxele pentru sectorul privat, în loc să reducă mai întâi risipa din companiile de stat și din administrația publică.

„Te-ai lovit exact de acești oameni, care sunt umerii pe care stă această țară, pentru că oamenii de afaceri sunt cei care aduc bani la bugetul de stat. Iar tu ai început exact cu ăștia”, a declarat el.

Tișe a invocat companiile din energie, salariile mari din administrație și cheltuielile statului ca domenii în care Guvernul ar fi trebuit să intervină înainte să majoreze taxele antreprenorilor.

„De ce n-ai început cu acelea? De ce n-ai început să aduci bani de acolo? Acolo este adevărata gaură. Adevărata gaură nu este la antreprenorii asupra cărora te-ai repezit să mărești TVA-ul și impozitarea, ca să vină bani repede la stat”, a afirmat Alin Tișe.

Liberalul a pus sub semnul întrebării și eficiența măsurilor fiscale: „Au crescut veniturile? N-au crescut”.