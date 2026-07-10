„În PNL aceiași lideri se tot răsucesc”. Alin Tișe: Oamenii bine pregătiți nu răspund la comenzile de partid

Potrivit lui Alin Tișe, electoratul liberal nu s-a îndepărtat de PNL din cauza doctrinei partidului, ci pentru că vede mereu aceleași figuri în pozițiile de conducere.

„Oamenii nu au o problemă în sine cu Partidul Național Liberal. Vorbesc de electoratul PNL. Au o problemă cu faptul că de atât de mulți ani aceiași lideri se tot răsucesc. Stă unul pe un scaun, așteaptă să plece celălalt sau îl împinge pe scări și după aceea îi ia locul”.

Liderul liberal consideră că acest mod de funcționare a contribuit la pierderea încrederii alegătorilor în partidele tradiționale.

„Toate partidele au ajuns la această decredibilizare pentru că timp de 30 de ani au promis oamenilor și n-au livrat aproape nimic. Și, mai mult, au scos în față aceleași fețe de atâția ani”.

Tișe: Oamenii bine pregătiți nu răspund la comenzile de partid

Alin Tișe susține că PNL poate găsi oameni foarte bine pregătiți pentru funcții importante, însă afirmă că aceștia nu doresc să intre într-un sistem în care competența este dublată de obligația de a răspunde comenzilor politice.

„PNL poate găsi în țară patru-cinci oameni impecabil de buni pentru orice domeniu. Să știți că există, doar că nu doresc”, a declarat liderul liberal.

„Pentru că dacă o persoană este instruită și pregătită, nu va răspunde la comenzile colegului de partid care va veni și va spune: Păi stai puțin, eu te-am ajutat…”, a adăugat Tișe.

„Contează ce faci pentru oameni”

Liberalul clujean consideră că un politician trebuie judecat după rezultatele obținute și nu după poziția ocupată în partid.

„Dincolo de vorbe, contează ce faci pentru oameni”, a declarat Alin Tișe.