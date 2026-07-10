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PSD cere învestirea urgentă a unui nou Guvern pentru a debloca accesul României la fondurile SAFE

PSD a transmis, vineri, un apel către toate partidele politice să pună capăt blocajului privind formarea noului Guvern. Formațiunea atrage atenția asupra faptului că fără un Executiv cu puteri depline, accesul României la fondurile europene aferente programului SAFE poate fi compromis.
PSD cere învestirea urgentă a unui nou Guvern pentru a debloca accesul României la fondurile SAFE
Diana Nunuț
10 iul. 2026, 15:14, Politic
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Într-un comunicat de presă emis vineri, PSD susține că potrivit prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, inițierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE este o atribuție exclusivă a Guvernului României, dar care în prezent are atribuții limitate, în contextul în care a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competența de a iniția un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor Publice. Însă Guvernul fiind demis nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege. Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE”, se arată în comunicatul PSD.

Formațiunea precizează că „singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline, care să inițieze actul normativ”.

În plus, PSD a lansat un apel către toate formațiunile parlamentare să renunțe la disputele politice și să participe la negocieri pentru formarea rapidă a noului Executiv.

„Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea pozițiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-națională și o amenințare deosebit de gravă la adresa securității României”, se arată în finalul comunicatului.

Criză politică de mai bine de două luni

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Luni vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui premier și formarea unei majorități parlamentare.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a afirmat Nicușor Dan miercuri.

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