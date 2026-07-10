Prima pagină » Politic » Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Nicușor Dan: „A devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”

Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Nicușor Dan: „A devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a devenit „garantul crizei politice” și că exclude AUR din discuțiile pentru formarea unui nou guvern.
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Nicușor Dan: „A devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 iul. 2026, 09:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”, a scris Petrișor Peiu, vineri, pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR susține că, în Parlament, există 10 grupări politice, însă președintele ar fi impus ca viitorul guvern să fie format „din oricare partide, mai puțin AUR”.

„Nicușor Dan, președinte fiind, a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide, mai puțin AUR. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt psd-iștii”, a afrimat Peiu.

Potrivit acestuia, ultimele două luni ar fi arătat că nu poate fi format un nou guvern fără participarea AUR.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele doua luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou guvern fără AUR. Dacă președintele Dan va reuși, până la urmă, să forțeze partidele să formeze un guvern fără AUR, fie acel guvern va fi unul personal al lui Dan (un guvern de tip Carol al doilea), fie acel guvern va avea o viață foarte scurtă”, a precizat liderul senatorilor AUR.

Acuzații privind „un calcul cinic”

Peiu a mai spus că excluderea formațiunii de la masa discuțiilor ar avea la bază „un calcul cinic”, nu motive ideologice.

„Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal (guvern de tipul Tomac-Veștea-Nazare) și, până atunci, sub motivația urgenței, să îi voteze în două ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni, precum legea salarizării unitare”, a scris Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a susținut că președintele nu ar observa „cronicizarea crizei economice”, deși aceasta este resimțită de populație.

Peiu a spus că actuala criză economică „convine de minune puterii”, pentru că ar ascunde „temele marilor tunuri”. El menționează în acest context „cele 3-4 miliarde de lei despăgubiri pentru vaccinuri nefolosite și neimportante”, „dronele ucrainene care zburdă prin portul Constanța” și „contracte atribuite fără licitație în valoare de multe miliarde de euro”.

„Toate acestea au la bază atitudinea lui Nicușor Dan: aroganța, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecența și lipsa de măsură”, a transmis liderul senatorilor AUR.

Citește și

Recomandarea video

VIDEO: De la Halep și Neagu, la secretul colaborării fantastice cu David Popovici – Interviu de colecție cu Dragoș Luscan: campionul din spatele campionilor
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Francezii conduși de Kylian Mbappe intră în semifinale. Marocanii pleacă acasă cu gânduri optimiste la Cupa Mondială pe care o vor găzdui în 2030
Gandul
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
Cimitirul cu necunoscuți din Dumbrava. Viorel Pașca: „Toată lumea, indiferent de religie, are cruce la fel. Ca să nu se supere niciunul”
Libertatea
Se mai poate mânca pepene roșu, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da