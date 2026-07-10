Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Nicușor Dan: „A devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”

„Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației”, a scris Petrișor Peiu, vineri, pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR susține că, în Parlament, există 10 grupări politice, însă președintele ar fi impus ca viitorul guvern să fie format „din oricare partide, mai puțin AUR”.

„Nicușor Dan, președinte fiind, a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide, mai puțin AUR. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt psd-iștii”, a afrimat Peiu.

Potrivit acestuia, ultimele două luni ar fi arătat că nu poate fi format un nou guvern fără participarea AUR.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele doua luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou guvern fără AUR. Dacă președintele Dan va reuși, până la urmă, să forțeze partidele să formeze un guvern fără AUR, fie acel guvern va fi unul personal al lui Dan (un guvern de tip Carol al doilea), fie acel guvern va avea o viață foarte scurtă”, a precizat liderul senatorilor AUR.

Acuzații privind „un calcul cinic”

Peiu a mai spus că excluderea formațiunii de la masa discuțiilor ar avea la bază „un calcul cinic”, nu motive ideologice.

„Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal (guvern de tipul Tomac-Veștea-Nazare) și, până atunci, sub motivația urgenței, să îi voteze în două ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni, precum legea salarizării unitare”, a scris Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a susținut că președintele nu ar observa „cronicizarea crizei economice”, deși aceasta este resimțită de populație.

Peiu a spus că actuala criză economică „convine de minune puterii”, pentru că ar ascunde „temele marilor tunuri”. El menționează în acest context „cele 3-4 miliarde de lei despăgubiri pentru vaccinuri nefolosite și neimportante”, „dronele ucrainene care zburdă prin portul Constanța” și „contracte atribuite fără licitație în valoare de multe miliarde de euro”.

„Toate acestea au la bază atitudinea lui Nicușor Dan: aroganța, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecența și lipsa de măsură”, a transmis liderul senatorilor AUR.