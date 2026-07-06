„Bolojan, ținut în funcție cu voturile AUR”. Acuzația dură lansată de Sorin Grindeanu / Liderul PSD îl compară pe premier cu „un negustor de praf”

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„Nu și-a înțeles rolul. A fost un prim-ministru al unei coaliții în care aproape jumătate din acea coaliție o avea PSD-ul și unde a înțeles în acest an să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD”, a declarat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, această abordare a contribuit la decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic.

„Acest lucru, într-un final, a dus la acea evaluare pe care am făcut-o transparent și unde am hotărât mișcările politice”, a spus președintele PSD.

În același context, Grindeanu a folosit o comparație dură la adresa fostului premier.

„Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment.Cam ăsta-i Ilie Bolojan… Sau dă faliment. Cam asta-i Ilie Bolojan care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție”, a afirmat liderul PSD.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Grindeanu a afirmat că, în ultimele săptămâni, partenerii de negocieri și-au modificat în mod repetat pozițiile, în timp ce social-democrații și-au menținut punctul de vedere.

„Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Noi am spus că vrem să rămânem în aceeași formă de coaliție, că nu votăm un guvern din care nu facem parte. N-am schimbat absolut nimic, am fost constanți”, a declarat Grindeanu, la Digi24.

Liderul PSD a susținut că, de fiecare dată când partidul său a acceptat o condiție, a fost formulată o alta.

„Am certitudinea că de fiecare dată când spunem da la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii își doresc să rămână acolo, cu votul celor de la AUR”, a afirmat acesta.