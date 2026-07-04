Bolojan, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”

Sâmbătă, de Ziua Independenței Statelor Unite, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj prin care „celebrăm națiunea care a influențat semnificativ evoluția lumii moderne”.

„De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse”, a transmis acesta.

Ce înseamnă parteneriatul strategic SUA pentru România

„Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre”, a afirmat Bolojan.

În mesajul său, premierul interimar le-a mulțumit „militarilor americani care, alături de cei ai țărilor NATO și de cei români, contribuie la siguranța României”.

De asemenea, le-a mulțumit „diplomaților și tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre țările noastre”.

Ilie Bolojan le-a mulțumit și „ompaniilor americane pentru investițiile și locurile de muncă create în țara noastră și comunităților româno-americane pentru punțile construite în acești ani”.

„Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”

„Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”, a adăugat premierul interimar.

Bolojan a conchis urând la mulți ani Statelor Unite ale Americii și „prieteniei româno-americane”.