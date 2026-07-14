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Muzeul Național de Istorie deschide o expoziție despre relațiile dintre România și SUA. Când are loc vernisajul

Muzeul Național de Istorie a României deschide expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, dedicată celor 250 de ani de la independența Statelor Unite.
Muzeul Național de Istorie deschide o expoziție despre relațiile dintre România și SUA. Când are loc vernisajul
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Aida Neagu
14 iul. 2026, 16:11, Social
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Muzeul Național de Istorie a României organizează expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, dedicată aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii.

Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

În 2026, SUA marchează 250 de ani de la adoptarea „Declarației de independență” din 4 iulie 1776. Acest document a promovat principiile egalității și drepturilor inalienabile ale omului și a influențat evoluția politică și socială din America, Europa și restul lumii.

Potrivit comunicatului de presă, expoziția urmărește istoria relațiilor dintre România și Statele Unite, de la primele informații despre „Lumea Nouă” ajunse în Țările Române, până la Parteneriatul Strategic dintre cele două state.

Sunt prezentate influența Declarației de Independență din 1776 și a Constituției SUA din 1787 asupra românilor, în momente importante precum Revoluția de la 1848 și Războiul de Independență din 1877-1878.

Vizitatorii vor descoperi și povești despre diplomație, comerț, cultură și divertisment, dar și despre perioadele dificile din relațiile româno-americane.

Expoziția va fi și despre contribuția românilor care au emigrat în Statele Unite, au participat la menținerea unității federale, au contribuit la dezvoltarea economică a țării și au devenit parte a culturii americane.

Printre exponate se regăsesc documente și obiecte legate de începuturile relațiilor diplomatice și comerciale dintre cele două state, activitatea Crucii Roșii Americane pe frontul românesc în Primul Război Mondial, Regina Maria, prima suverană europeană care a cucerit publicul american, confruntările din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, perioada Războiului Rece, postul „Vocea Americii”, Clauza națiunii celei mai favorizate, răcirea relațiilor din anii ’80 și relansarea cooperării după 1989.

Expoziția amintește și de zecile de mii de români care au plecat peste Ocean în căutarea unei vieți mai bune și care, în perioada interbelică, au format cea mai mare comunitate românească din lume.

Sunt prezentate și influențele culturale adoptate din America, precum foxtrot-ul și jazz-ul, fascinația pentru Hollywood, dar și personalități românești care sunt apreciate în SUA, printre care Constantin Brâncuși, George Enescu, Maria Tănase și Nicolae Iorga.

Organizatorii precizează că expoziția spune povestea transformării relației dintre cele două țări, „de la o simplă știre de gazetă despre o țară îndepărtată, până la o alianță strategică ce leagă două popoare prin valori comune, aceasta este povestea pe care o spune expoziția noastră. O poveste despre curaj, idei și speranțe care au trecut Oceanul, în ambele sensuri.”

Vernisajul va avea loc joi, 16 iulie 2026, de la ora 17:00, la Muzeul Național de Istorie a României, din Calea Victoriei nr. 12. Evenimentul este sponsorizat de Dacia Romanian Dining.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 17 iulie  30 septembrie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

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