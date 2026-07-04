Mesajul transmis de Ambasada SUA de 4 Iulie. Ambasadorul Darryl Nirenberg: Libertatea cere implicare și muncă

Diplomatul a amintit că, în urmă cu 250 de ani, 56 de patrioți au semnat Declarația de Independență la Philadelphia, asumându-și riscuri majore pentru susținerea noului stat. El a afirmat că acest moment a reprezentat începutul unei etape definitorii în istoria Statelor Unite.

„Acum două sute cincizeci de ani, un mic grup de patrioți s-a adunat în Philadelphia pentru a semna o filă de pergament. Cu cele 56 de semnături, ei și-au jurat unul altuia că își vor pune în joc viețile, averile și onoarea sacră în sprijinul Declarației de Independență, dând astfel startul la ceea ce președintele Trump a numit „cea mai măreață călătorie politică din istoria omenirii.”

Potrivit ambasadorului, aniversarea este un prilej de reflecție asupra idealurilor fondatoare ale Americii și asupra rolului diplomației.

Darryl Nirenberg a precizat că Ambasada SUA la București promovează în România programul „Freedom 250”, parte a unei inițiative globale dedicate valorilor libertății, democrației și independenței.

Relația dintre România și Statele Unite

Ambasadorul a subliniat că aniversarea evidențiază relația apropiată dintre Statele Unite și România. El a arătat că parteneriatul strategic dintre cele două state se bazează pe obiective comune privind securitatea regională, dezvoltarea economică și consolidarea democrației.

Totodată, diplomatul a apreciat contribuția României la securitatea flancului estic al NATO. El a menționat investițiile în apărare, cooperarea în domeniul tehnologiilor nucleare civile de nouă generație și proiectele privind dezvoltarea resurselor energetice din Marea Neagră.

„Parteneriatul nostru strategic se bazează pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică.

Contribuțiile semnificative ale României la securitatea și prosperitatea globală întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO. Pe lângă depășirea constantă a țintelor privind cheltuielile de apărare, eforturile noastre comune de pionierat în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generație și de dezvoltare a resurselor energetice din Marea Neagră asigură faptul că suveranitatea noastră economică se bazează pe inovație și independență.”

Mesaj pentru tineri

În mesajul său, ambasadorul s-a adresat tinerilor inovatori, antreprenori și specialiști din tehnologie. El i-a încurajat să contribuie la dezvoltarea următoarei etape a cooperării dintre România și Statele Unite.

„Freedom 250” reprezintă, potrivit diplomatului, o invitație la colaborare pentru dezvoltarea unor noi tehnologii, transformarea industriilor și identificarea unor soluții inovatoare.

Darryl Nirenberg a subliniat că libertatea nu este un ideal static, ci unul care trebuie apărat și consolidat permanent.

„Libertatea nu este un ideal static; aceasta necesită atenție și muncă. Tuturor tinerilor inovatori, antreprenori și pionieri ai tehnologiei din România: următorul capitol al alianței noastre vă aparține. „Freedom 250” este o invitație de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluționa industriile și a crea împreună soluții noi.”

Statele Unite sărbătoresc la 4 iulie 2026 împlinirea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, document aprobat de Congresul Continental la 4 iulie 1776.

Aniversarea, organizată sub denumirea „America250” și „Freedom 250”, este marcată prin ceremonii oficiale, evenimente culturale și proiecte educaționale desfășurate în Statele Unite și în reprezentanțele diplomatice americane din întreaga lume.