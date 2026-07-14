Școlile dintr-un oraș din Estonia iau măsuri pe fondul amenințării cu atacuri cu drone. Ce soluție tehnică au găsit

Autoritățile din orașul Tartu din Estonia au luat măsuri pe fondul amenințărilor cu atacuri cu drone. Concret, s-a decis ca ferestrele adăposturilor de urgență ale școlilor să fie acoperite cu o folie de plastic, care ajută la limitarea împrăștierii cioburilor de sticlă în cazul unei explozii, relatează ERR.

Măsurile au putut fi puse în aplicare întrucât elevii sunt în vacanță în această perioadă. În plus, sunt planuri ca această soluție să fie pusă în aplicare atât la grădinițe, cât și la instituțiile sociale și administrative.

Viceprimarul orașului Tartu a subliniat că această măsură este implementată și de autoritățile ucrainene.

„Experiența colegilor noștri ucraineni a arătat că ferestrele ar trebui acoperite cu folie pentru a oferi protecție împotriva cioburilor. Ei înșiși procedează la fel”, a declarat viceprimarul orașului Tartu, Martin Bek, pentru ERR.

Ole Raudsepp, directorul companiei care implementează soluția la școli, a declarat pentru postul public estonian ERR că fără folia specială, cioburile de sticlă ar „zbura în încăpere” dacă ar avea loc o explozie care să spargă geamul.

Măsura, pe fondul prăbușirilor accidentale ale unor drone rusești pe teritoriul Estoniei

Anunțul privind acoperirea ferestrelor adăposturilor de urgență ale unităților de învățământ din Tartu vine în contextul în care statele baltice, inclusiv Estonia, au înregistrat în mai multe rânduri cazuri în care drone au pătruns din greșeală în spațiul lor aerian sau s-au prăbușit pe teritoriul lor.

Tartu, al doilea oraș ca mărime din Estonia și situat la doar aproximativ 40 de kilometri de granița cu Rusia, a alocat în acest an 850.000 de euro pentru reziliența în situații de criză, dintre care aproximativ 64.000 de euro sunt destinați acoperirii ferestrelor adăposturilor școlare, potrivit ERR.