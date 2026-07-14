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Un obstacol a afectat circulația trenurilor la Constanța

Marți, lucrătorii CFR Constanța au identificat un obstacol lăsat pe calea ferată, care a dus la afectarea temporară a circulației feroviare pe firul II Constanța – Palas.
Un obstacol a afectat circulația trenurilor la Constanța
Sursă foto: CFR Călători
Daiana Rob
14 iul. 2026, 15:33, Social
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„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, la ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23–25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța”, informează CFR Călători.

Potrivit sursei citate, trenul mergea spre Constanța, pentru gararea la linia 2. Prezența obiectului în gabarit a afectat temporar circulația feroviară pe firul II Constanța – Palas.

Lucrătorii CFR au sesizat Poliția Transporturi feroviare, iar un echipaj a intervenit la fața locului pentru cercetări.  La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat.

Potrivit CFR, marca de siguranță este un element de infrastructură feroviară ce delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Amplasarea acesteia în gabaritul de circulație putea genera consecințe grave pentru siguranța feroviară.

„CFR S.A. condamnă ferm orice comportament, care poate afecta infrastructura feroviară și siguranța circulației trenurilor, care putea afecta infrastructura feroviară și siguranța circulației trenurilor. Circumstanțele producerii incidentului și responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituțiile competente”, transmite CFR.

Potrivit sursei citate, accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzis. Siguranța circulației feroviare și protejarea vieții reprezintă priorități permanente ale companiei.

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