Prima pagină » Social » Tablouri de 90.000 de euro, furate din Italia. Patru români, cercetați

Tablouri de 90.000 de euro, furate din Italia. Patru români, cercetați

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a informat, marți, că 10 picturi vechi, estimate la 90.000 de euro, au fost recuperate din posesia mai multor români. Acestea au fost furate dintr-o locuință din Italia.
Tablouri de 90.000 de euro, furate din Italia. Patru români, cercetați
Galerie Foto 10
Daiana Rob
07 iul. 2026, 14:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că tablourile ar fi fost furate la data de 23 august 2024, dintr-o locuință situată în localitatea Bassano del Grappa, din Republica Italiană, fiind ulterior introduse ilegal în România, prejudiciul fiind de peste 90.000 de euro, potrivit comunicatului transmis de IGPR.

Vezi galeria foto
10 poze

Luni și marți, anchetatorii au descins la mai multe adrese din județul Constanța, acolo unde au găsit tablourile, dar și mai multe sisteme informatice și medii de stocare.

De asemenea, anchetatorii cercetează patru români din Constanța pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României.

Tablourile au fost recuperate și predate autorităților italiene. La ceremonia de predare au fost invitați să participe reprezentanți din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ai Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural, ai Biroului Atașatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei Republicii Italiene în România, precum și reprezentanți ai Muzeului Municipiului București.

Cooperarea internațională cu autoritățile italiene s-a desfășurat prin intermediul canalelor oficiale de cooperare judiciară și polițienească, schimbul securizat de informații fiind realizat prin intermediul instrumentelor Europol.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Sistemul antiGRINDINĂ naște dispute! În lipsa unui Guvern cu puteri depline, programul nu poate fi aprobat. Viticultorii cer salvarea culturilor
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Merită să plătești 593 de lei pe an pentru parcarea din Sectorul 4? Ce primești, ce nu primești și unde poți parca de fapt
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da