Tablouri de 90.000 de euro, furate din Italia. Patru români, cercetați

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că tablourile ar fi fost furate la data de 23 august 2024, dintr-o locuință situată în localitatea Bassano del Grappa, din Republica Italiană, fiind ulterior introduse ilegal în România, prejudiciul fiind de peste 90.000 de euro, potrivit comunicatului transmis de IGPR.

Luni și marți, anchetatorii au descins la mai multe adrese din județul Constanța, acolo unde au găsit tablourile, dar și mai multe sisteme informatice și medii de stocare.

De asemenea, anchetatorii cercetează patru români din Constanța pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României.

Tablourile au fost recuperate și predate autorităților italiene. La ceremonia de predare au fost invitați să participe reprezentanți din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ai Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural, ai Biroului Atașatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei Republicii Italiene în România, precum și reprezentanți ai Muzeului Municipiului București.

Cooperarea internațională cu autoritățile italiene s-a desfășurat prin intermediul canalelor oficiale de cooperare judiciară și polițienească, schimbul securizat de informații fiind realizat prin intermediul instrumentelor Europol.