Primul Centru de Poliție – Vamă va fi deschis de autoritățile române

Anunțul vine în urma desfășurării celei de-a treia vizite de studiu din cadrul proiectului european RISC, alături de 14 delegați ai instituțiilor partenere din Germania și Bulgaria.

Evenimentul a inclus și vizite de documentare la centrul SELEC, birourile vamale Constanța, Otopeni și Giurgiu, precum și la Centrul de Instruire al Echipelor Canine AVR.

În cadrul vizitei, inspectorii vamali români au împărtășit expertiza în supraveghere, control și analiză de risc din domeniul vamal.

Vizita a fost organizată de Autoritatea Vamală Română în parteneriat cu IGPR.

„Viitorul centru va permite schimbul operativ de informații, analiza comună a riscurilor și coordonarea eficientă între cele două autorități”, anunță Autoritatea Vamală Română.