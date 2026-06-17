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Bulgaria amenință să blocheze sancțiunile UE împotriva Rusiei din cauza includerii Patriarhului Kirill

Bulgaria a anunțat că ar putea bloca adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunea Europeană împotriva Rusia, dacă în listă va fi inclus și Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.
Bulgaria amenință să blocheze sancțiunile UE împotriva Rusiei din cauza includerii Patriarhului Kirill
Sursa foto: Vladimir Gerdo/TASS via ZUMA Press
Andrei Rachieru
17 iun. 2026, 22:37, Știri externe
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Informația a fost relatată de diplomați europeni citați de publicația Kyiv Post și de surse diplomatice europene preluate de European Pravda.

Potrivit acelorași surse, subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre UE, unde Bulgaria și-a exprimat ferm opoziția față de includerea Patriarhului Kirill pe lista de sancțiuni, argumentând că o astfel de măsură ar putea fi interpretată drept o ingerință în chestiuni religioase.

Controversa privind Patriarhul Kirill

Patriarhul Kirill este considerat unul dintre apropiații președintelui rus Vladimir Putin și a fost acuzat în mod repetat de susținerea războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.

În ciuda acestor poziții, mai multe state membre ale Uniunii Europene au susținut în trecut ideea sancționării sale.

Poziția exprimată de Bulgaria ar putea influența procesul decizional la nivel european, având în vedere că adoptarea sancțiunilor necesită unanimitatea celor 27 de state membre ale Uniunea Europeană.

Diplomații europeni avertizează că, în lipsa unui compromis, întreg pachetul de sancțiuni ar putea fi întârziat sau chiar blocat.

Tensiuni și pe sectorul energetic

Discuțiile din cadrul UE nu vizează doar includerea Patriarhului Kirill, ci și o serie de măsuri economice suplimentare.

Mai multe state membre, inclusiv Bulgaria, și-au exprimat rezervele față de anumite sancțiuni propuse în sectorul energetic.

Unul dintre punctele sensibile este mecanismul care ar împiedica creșterea plafonului de preț pentru exporturile de petrol rusesc, o măsură considerată esențială de Comisia Europeană pentru limitarea veniturilor Moscovei.

Decizia finală

Pachetul de sancțiuni a fost prezentat oficial de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 9 iunie și include, pe lângă măsurile energetice, și restricții de călătorie pentru foști combatanți ruși implicați în războiul din Ucraina.

Potrivit surselor diplomatice, oficialii UE își propun finalizarea și adoptarea pachetului înainte de 15 iulie, termen considerat critic pentru revizuirea mecanismului european de plafonare a prețului petrolului rusesc.

Totuși, poziția exprimată de Bulgaria introduce un nou element de incertitudine în procesul de negociere, în contextul în care consensul rămâne obligatoriu pentru adoptarea sancțiunilor.

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