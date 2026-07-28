Comisia Europeană îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei după incursiunea dronelor în România: „Este o escaladare gravă care amenință securitatea cetățenilor UE”

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse la Bruxelles, după ce trei drone rusești au încălcat spațiul aerian al României săptămâna trecută.

Anunțul a fost făcut marți de Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, care a transmis că Bruxelles-ul condamnă categoric acțiunile Rusiei și pregătește noi sancțiuni.

Convocarea diplomatului rus vine în contextul în care România are o frontieră de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, țară care se află în război de peste patru ani cu Federația Rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt, care a susținut chiar marți o conferință de presă, acest „act imprudent” reprezintă „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională”.

Totodată, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a propus statelor membre ale Uniunii Europene adoptarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Federației Ruse, atât din cauza incursiunilor dronelor în spațiul aerian al României, cât și din cauza atacului rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

Comisia Europeană a transmis că România și Letonia beneficiază de „solidaritatea și sprijinul deplin” al Uniunii Europene.

Întrebat despre anunțul făcut vineri de Kaja Kallas privind convocarea reprezentantului Federației Ruse la Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a spus că măsura a fost pusă în aplicare.

„Într-adevăr. L-am convocat astăzi pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Comisia Europeană, ca parte a răspunsului nostru la survolarea spațiului aerian al României de către drone rusești și la distrugerea consulatului onorific al Letoniei. Am exprimat condamnarea noastră fermă față de încălcarea intenționată a spațiului aerian al României de către drone rusești.”, a declarat Anouar El Anouni.

Oficialul european a spus că incidentele reprezintă o nouă escaladare din partea Federației Ruse și că „România și Letonia se bucură de solidaritatea și sprijinul nostru deplin”.

„Acest act imprudent semnifică o escaladare gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională. România și Letonia se bucură de solidaritatea și sprijinul nostru deplin, iar noi, în calitate de UE, vom continua să susținem cu fermitate o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional.”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Anouar El Anouni a mai precizat că Uniunea Europeană va continua să crească presiunea asupra Moscovei pentru a opri războiul împotriva Ucrainei, inclusiv prin noi măsuri restrictive.

„De asemenea, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta războiul de agresiune, în special prin sancțiuni, iar Înaltul Reprezentant a prezentat o nouă propunere privind introducerea pe listă a unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Hotărârea noastră de a sprijini Ucraina și poporul său în apărarea împotriva Rusiei este mai puternică ca niciodată.”, a mai declarat acesta.