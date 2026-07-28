Atunci când și-a început mandatul de premier al Ungariei, Péter Magyar a vorbit despre Mănăstirea Carmelită (Karmelita kolostor) ca un loc în care este expus luxul în care a lucrat fostul premier Viktor Orbán.
Deși investigațiile de presă privind covoarele istorice degradate se concentrează pe perioada 2018–2023 când guvernul Orbán a folosit respectivele bunuri, Péter Magyar a transformat întregul sediu „Karmelita” într-un simbol politic al opulenței vechiului regim. „Un simbol al politicii urii, al diviziunii și al furtului”, a spus Magyar.
După preluarea puterii în mai 2026, Péter Magyar a organizat un ghid video live direct din interiorul clădirii Karmelita pentru a le arăta cetățenilor birourile fostului premier Viktor Orbán.
În cadrul acelei transmisii, Magyar a criticat dur modul în care fosta conducere Fidesz a cheltuit banii publici pe amenajări fastuoase, comparând atmosfera cu opulența dictatorului Nicolae Ceaușescu. El a adus în discuție obiectele de artă de mare valoare aduse acolo exclusiv ca elemente de decor pentru oficiali.
Critica la adresa lui Orban a ajuns și la covoare.
În urma unor investigații făcute, jurnaliștii susțin că, într-adevăr, administrația Orban a deteriorat covoarele istorice.
Restauratorul Muzeului de Arte Aplicate a constatat noi deteriorări la două covoare de artă returnate de la Carmelita în 2023, comparativ cu starea din 2019. Astfel:
Deși deteriorarea fizică a covoarelor valoroase (covorul istoric din Karabah și cel semnat de Ágnes Remsey) a fost cauzată de faptul că Orbán și asociații săi „au călcat în picioare” piese de muzeu lăsate în folosință gratuită, dezvăluirile financiare și neconcordanțele legate de asigurări vin în contextul auditului public generat de noul val politic condus de partidul lui Magyar.
Cele două covoare sunt piese de patrimoniu ale Ungariei.
În prezent, clădirea Karmelita a încetat să mai fie biroul secret al lui Viktor Orbán, fiind prezentată de tabăra lui Péter Magyar drept al fostei guvernări.