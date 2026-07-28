Atunci când și-a început mandatul de premier al Ungariei, Péter Magyar a vorbit despre Mănăstirea Carmelită (Karmelita kolostor) ca un loc în care este expus luxul în care a lucrat fostul premier Viktor Orbán.

Deși investigațiile de presă privind covoarele istorice degradate se concentrează pe perioada 2018–2023 când guvernul Orbán a folosit respectivele bunuri, Péter Magyar a transformat întregul sediu „Karmelita” într-un simbol politic al opulenței vechiului regim. „Un simbol al politicii urii, al diviziunii și al furtului”, a spus Magyar.

După preluarea puterii în mai 2026, Péter Magyar a organizat un ghid video live direct din interiorul clădirii Karmelita pentru a le arăta cetățenilor birourile fostului premier Viktor Orbán.

În cadrul acelei transmisii, Magyar a criticat dur modul în care fosta conducere Fidesz a cheltuit banii publici pe amenajări fastuoase, comparând atmosfera cu opulența dictatorului Nicolae Ceaușescu. El a adus în discuție obiectele de artă de mare valoare aduse acolo exclusiv ca elemente de decor pentru oficiali.

Critica la adresa lui Orban a ajuns și la covoare.

În urma unor investigații făcute, jurnaliștii susțin că, într-adevăr, administrația Orban a deteriorat covoarele istorice.

Restauratorul Muzeului de Arte Aplicate a constatat noi deteriorări la două covoare de artă returnate de la Carmelita în 2023, comparativ cu starea din 2019. Astfel:

franjurile unuia dintre covoare, piesa proiectată de Ágnes Remsey, cu numărul de inventar 92.108.1, au fost rupte pe o parte, la mijloc, având o lățime de aproximativ 90 de centimetri și o lungime de 9 centimetri.

Covorul Karabakh cu numărul de inventar 75.230.1 prezenta două rupturi noi lângă partea restaurată anterior, firele de urzeală care formau franjurile erau rupte, iar pe căptușeala din spate s-a găsit o pată de apă.

Fișa de stare din 2019 a covorului proiectat de Ágnes Remsey este de 32 de mii de euro și 9,6 milioane de forinți, în timp ce lista operelor de artă atașată contractului de împrumut indică o valoare de asigurare de 9.686.700 de forinți.

Diferența este mult mai mare în cazul covorului din Karabah: raportul privind starea din 2019 indică 6 mii de euro sau 1,8 milioane de forinți, dar anexa la contract menționează 968.670 de forinți. Documentele nu dezvăluie ce anume cauzează diferența dintre valorile de asigurare.

Deși deteriorarea fizică a covoarelor valoroase (covorul istoric din Karabah și cel semnat de Ágnes Remsey) a fost cauzată de faptul că Orbán și asociații săi „au călcat în picioare” piese de muzeu lăsate în folosință gratuită, dezvăluirile financiare și neconcordanțele legate de asigurări vin în contextul auditului public generat de noul val politic condus de partidul lui Magyar.

Cele două covoare sunt piese de patrimoniu ale Ungariei.

În prezent, clădirea Karmelita a încetat să mai fie biroul secret al lui Viktor Orbán, fiind prezentată de tabăra lui Péter Magyar drept al fostei guvernări.