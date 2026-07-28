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Petrișor Peiu: „Aș fi o propunere bună pentru funcția de premier, dar nu sunt singura opțiune”. AUR anunță trei condiții pentru intrarea la guvernare

Prim-vicepreședintele AUR Petrișor Peiu spune că ar fi un bun premier, dar afirmă că George Simion este prima opțiune a partidului pentru această funcție.
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Aida Neagu
28 iul. 2026, 18:03, Politic
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Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a declarat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că liderul partidului, George Simion, este prima opțiune pentru funcția de prim-ministru, dacă AUR va avea posibilitatea să desemneze premierul.

Totodată, acesta a precizat că și el ar putea ocupa această funcție și că ar fi „un bun premier”.

Într-o intervenție la Gândul, Petrișor Peiu a spus că AUR nu a stabilit încă un nume oficial pentru funcția de premier, însă, potrivit regulilor politice, prima alegere ar trebui să fie președintele formațiunii.

„Nu există o decizie care să spună că, dacă AUR va obține funcția de premier, va fi desemnat domnul Ionescu sau domnul Popescu. Eu spun că da, aș fi un bun premier. Dar aceasta nu este o propunere a partidului. Aș fi o propunere bună pentru funcția de premier, dar nu sunt singura opțiune. În mod normal, într-un partid, primul chemat să ocupe funcția de președinte sau de premier este președintele partidului. În mod normal, dacă vom obține funcția de premier sau vom avea posibilitatea de a desemna candidatul pentru această funcție, prima alegere este președintele partidului”, a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu anunță trei condiții pentru ca AUR să intre la guvernare. „Prima nu este negociabilă”

Petrișor Peiu a făcut câteva precizări și despre condițiile în care partidul ar accepta să participe la guvernare, declarând că una dintre acestea nu poate fi negociată.

„Orice partid parlamentar, într-o țară în care nu există majorități unipartinice, este dispus la discuții pentru formarea unei majorități. Nu suntem iraționali. Prima condiție este prezența noastră într-o formulă guvernamentală. Nu există posibilitatea de a vota un guvern din care să nu facem parte”, a afirmat Peiu.

Acesta a explicat că a doua condiție vizează aplicarea unor măsuri economice pe care AUR le consideră necesare pentru ieșirea României din actuala criză, iar cea de-a treia privește funcția de prim-ministru.

„A doua chestiune: avem câteva puncte importante în program. A treia chestiune este legată de funcția de prim-ministru și de garanția aplicării unui program. Toate cele trei sunt importante, dar prima este nenegociabilă. Următorul premier, din perspectiva AUR, trebuie să fie membru AUR, pentru a avea garanția că putem schimba cel puțin o parte semnificativă dintre actualele politici publice, care ne-au adus în actuala criză economică”, a mai spus prim-vicepreședintele formațiunii.

El a mai spus că AUR își dorește să ajungă la guvernare în urma unor alegeri, fie anticipate, fie la termen, și că, după căderea Guvernului Bolojan, partidul a fost căutat în mod constant pentru sprijin parlamentar în vederea formării unei majorități.

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