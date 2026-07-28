Peiu, dezvăluiri din timpul negocierilor pentru noul Guvern: I-am spus lui Grindeanu să nu-l lase pe Veștea să meargă la sediul AUR, ca să nu se facă de râs

Invitat la emisiunea „Ai Aflat!” de la Gândul, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că nu a participat la negocierile privind susținerea Guvernului Veștea și a susținut că a avut un singur mandat din partea partidului.

„M-am dus la o singură negociere, mandatat de partid, să-i spun lui Sorin Grindeanu în față: «Nu vom vota Guvernul Veștea. Credem că e mai bine să-l opriți să meargă la sediul AUR ca să nu se facă de râs»”, a declarat Peiu în cadrul emisiunii.

El a oferit detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu Marian Neacșu și cu Sorin Grindeanu, care a avut loc în ziua votului din Parlament pentru învestirea Guvernului Veștea.

„M-am dus împreună cu Mihai Enache, liderul de grup parlamentar de la Cameră, și cu vicepreședintele Senatului, Laurențiu Plăieșu. M-am dus în biroul domnului Neacșu, unde era și domnul Grindeanu, și, uitându-mă în ochii lor, le-am transmis decizia noastră: «Oameni buni, nu putem vota Guvernul Veștea. Ca sfat personal, dacă țineți la Veștea, nu-l lăsați să meargă la sediul AUR, că se va face de râs. Se duce să ceară niște voturi pe care nu le va primi»”, a relatat senatorul AUR.

În replică, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi spus lui Peiu că Adrian Veștea nu mai putea fi oprit.

„«Acum nu se mai oprește Veștea. El a luat hotărârea să se ducă, joacă el politic»”, a susținut Peiu că i-ar fi spus Grindeanu.

Criză politică de mai bine de două luni

România se află de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Au mai avut loc consultări la Palatul Cotroceni, însă șeful statului nu a făcut o nouă nominalizare.