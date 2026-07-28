„Nu am nevoie de așa ceva”. Grindeanu, după ce a fost propus cetățean de onoare al județului Timiș

Întrebat dacă se simte onorat de propunere, Grindeanu a spus că apreciază gestul, însă nu consideră că o astfel de distincție este importantă pentru el.

„Am văzut și eu știrea astăzi. (…) N-am nevoie de așa ceva în acest moment. Pentru Timișoara m-aș bucura să se continue proiectele pe care le-am început. Să se facă Centura de Vest, să se facă Timișoara-Moravița, să se termine Spitalul de Oncologie, să se facă stadionul de la Timișoara, așa cum s-au făcut și celelalte lucruri în anii trecuți”, a declarat Grindeanu, marți.

Liderul PSD a afirmat că realizarea acestor investiții este mai importantă decât primirea unui titlu onorific.

„Pentru mine e mai important să se întâmple acest lucru decât o chestiune de acest tip. Îi mulțumesc lui Marcel, dar nu cred că e cazul. De fapt, sunt convins. Mai bine să se întâmple proiectele astea”, a adăugat Grindeanu.

Reacția vine după ce Marcel Mihoc, consilier județean ales pe lista AUR, l-a propus verbal pe Sorin Grindeanu pentru titlul de cetățean de onoare al județului Timiș. Mihoc a susținut că acesta „a făcut pentru acest județ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică”. Afirmația lui Mihoc nu a fost urmată de un proiect de hotărâre sau de un vot privind acordarea titlului lui Sorin Grindeanu.