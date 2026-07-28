Sorin Grindeanu, propus cetățean de onoare al județului Timiș de un consilier AUR: „A făcut mai mult decât toată clasa politică”

Declarația a fost făcută marți, în timpul dezbaterilor din Consiliul Județean Timiș privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Timiș” profesoarei universitare Margit Șerban.

Marcel Mihoc a anunțat că reprezentanții AUR vor susține proiectul, dar a cerut ca, în viitor, o distincție similară să fie acordată și altor personalități.

După ce a enumerat mai mulți medici despre care consideră că au avut contribuții importante pentru județ, consilierul AUR a trecut la clasa politică și l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu.

„Nu e bătaie de joc, e o părere personală”

„Dintre toți politicienii pe care îi cunosc de peste 30 de ani, domnul Sorin Grindeanu este o persoană care a făcut pentru acest județ mult mai mult decât a făcut toată clasa politică și îl propun ca, pe viitor, să fie și unul dintre cei propuși ca cetățean de onoare”, a declarat Marcel Mihoc.

Consilierul a ținut să precizeze că afirmația sa nu a fost una ironică.

„Nu e bătaie de joc, e o părere personală și o concluzie trasă după 30 de ani de activitate politică, profesională, economică, ca om de afaceri și așa mai departe”, a continuat acesta.

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Conducerea ședinței i-a răspuns că poate pregăti, pentru anul viitor, propuneri oficiale privind acordarea titlului și altor personalități pe care le consideră reprezentative pentru județul Timiș.

Afirmația lui Mihoc nu a fost urmată de un proiect de hotărâre sau de un vot privind acordarea titlului lui Sorin Grindeanu. A fost vorba despre o propunere verbală, care ar putea fi transformată ulterior într-o inițiativă oficială.

Marcel Mihoc a fost membru PSD

Marcel Mihoc este în prezent consilier județean în Timiș, ales din partea AUR. În trecut, acesta a fost consilier județean și secretar executiv al PSD Timiș, partid din care a demisionat în 2014.

Sorin Grindeanu este președintele PSD și fost prim-ministru al României.

Ședința extraordinară de marți a avut ca principal subiect acordarea titlului de cetățean de onoare profesoarei Margit Șerban, pentru activitatea sa în medicină, cercetare și învățământ universitar. Consiliul Județean Timiș arată că aceasta a contribuit la promovarea prestigiului județului în România și în străinătate.

Proiectul a fost adoptat cu 28 de voturi pentru.