Rogobete îl critică pe Bolojan pe fondul grevei din Sănătate: „Reformă nu înseamnă să golești spitalele de doctori”

„Ați spălat creierul oamenilor cu un cuvânt: reformă. Ați folosit atât de des cuvântul reformă, încât și-a pierdut sensul. Reformă nu înseamnă să golești spitalele de doctori. Reformă nu înseamnă să-l umilești pe cel care îți salvează mama sau copilul”, a declarat marți Alexandru Rogobete, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Fostul ministru susține că adevărata reformă a sistemului medical trebuie să înceapă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Adevărata reformă în sistemul de sănătate nu este la medici. Este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dacă vreți cu adevărat o reformă, mergeți acolo. Pentru că acolo se risipesc miliarde și miliarde de lei pe an. Cheltuiala în sănătate nu sunt salariile medicilor, care sunt mai mici decât cele din Uniunea Europeană”, a afirmat Rogobete.

Rogobete critică discursul lui Bolojan despre salariile medicilor

Alexandru Rogobete l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru declarațiile referitoare la ponderea cheltuielilor salariale în bugetele spitalelor.

„Ați ieșit la pupitrul Guvernului și ați umilit medicii, spunând că spitalele cheltuie peste 90% din buget pentru salarii. Ce încercați să faceți? Să puneți oamenii împotriva medicilor? Credeți că dacă dezbinați, veți reuși?”, a declarat fostul ministru.

El susține că procentul ridicat al cheltuielilor cu salariile este provocat de faptul că tarifele prin care CNAS plătește spitalele nu au fost actualizate de zece ani.

„Vă spun eu, domnule Bolojan, procentul acela de 90% este atât de mare pentru că tarifele cu care Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătește spitalele nu au fost actualizate de 10 ani”, a spus Rogobete.

Rogobete a cerut actualizarea tarifelor decontate spitalelor, eliminarea risipei și construirea unui sistem de finanțare sustenabil.

„În ultimii 10 ani de zile, factura la energie electrică s-a dublat. Costurile pentru medicamente au crescut. Adevărata reformă în sănătate constă în actualizarea tarifelor cu care Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătește spitalele. Astăzi, spitalul primește bani la un tarif calculat în 2016, dar spitalul plătește facturile la valoare anului 2026. Aici este adevărata reformă”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Declarațiile lui Alexandru Rogobete vin în contextul în care Federația SANITAS a declanșat greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate.