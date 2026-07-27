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Rogobete despre de ce ne mor bebelușii în spitale: „Unica viziune a unicului salvator al acestei țări a fost să taie de sus până jos, în mod egal / Degeaba avem echipamente, dacă tăiem cu barda de sus până jos”

România a recuperat mult la capitolul „dotare tehnică” în secțiile ATI de neonatologie, dar mortalitatea infantilă rămâne ridicată în România. Nu mai putem da vina, acum, pe lipsa de echipamente, ci pe lipsa de personal medical. Este opinia lui Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, care explică ironic-amar de ce ne mor bebelușii în spitale.
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Luiza Moldovan
27 iul. 2026, 12:23, Social
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Mortalitatea infantilă rămâne ridicată în România, iar cauza nu este infrastructura, în care s-a investit mult în ultimii ani, ci lipsa de resursă umană, eliminată din Sănătate în urma tăierilor fără discernământ aplicate de Guvernul Bolojan în ultimul an.

Este opinia exprimată luni de Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății.

Acesta acreditează ideea că deficitul de personal din Sănătate este principala cauză pentru care nou-născuții își pierd viața în România anului 2026.

„Prin Planul Național de Redresare și Reziliență a existat o componentă importantă pentru dezvoltarea neonatologiei.

Au fost investite aproape 200 de milioane pentru această componentă.

Au fost înființate paturi noi. Inclusiv la Marie Curie există o construcție nouă și o extindere cu 12 paturi de ATI neonatologie, lucruri făcute prin PNRR”, explică Rogobete, care insistă pe ideea că, indiferent cât de mari sunt investițiile în infrastructura spitalicească, dacă nu există personal medical, activitatea este blocată, cu consecințe extrem de grave.

„Degeaba avem paturi noi, dacă tăiem personal cu barda, de sus până jos”

„Dacă, în ultimele 12 luni, viziunea, unica viziune a unicului salvator al acestei țări a fost să taie de sus până jos în mod egal, aici este răspunsul.

Degeaba avem, pentru prima dată după Revoluție, spitale noi, paturi moderne, echipamente de ultimă generație, dacă nu avem personal și dacă, în viziunea unora, economia se poate face de oriunde, se taie cu barda de sus până jos.

Sunt oameni care nu înțeleg contextul, sunt oameni care nu au viziune pe termen lung și singurul obiectiv este să-și atingă gloria care a redus deficitul cu orice preț”, ironizează Rogobete măsurile administrației Bolojan.

Infrastructura a recuperat din deficit, dar adevărata problemă e lipsa resursei umane

Dar mortalitatea infantilă a fost constant ridicată în România, țară care ocupă un trist loc de frunte în Uniunea Europeană la acest capitol.

Ideea lui Rogobete rămâne centrată pe lipsa acută de personal, la care, în anii anteriori, s-a adăugat și lipsa infrastructurii.

Infrastructură care a reușit, totuși, să se redreseze: secțiile de Terapie Intensivă Neonatologie sunt mult mai bine echipate, numărul de paturi s-a mărit, peste o sută de paturi sunt dotate la capacitate maximă.

Acum, adevărata problemă este lipsa medicilor:

„Peste 36 de maternități au beneficiat de investiții majore pentru creșterea calității și siguranței actului medical.

Peste 36 de maternități au avut paturi extinse, iar în total în România capacitatea secțiilor de ATI pentru nou-născuți s-a extins cu 94 de paturi, iar alte 124 de paturi existente au fost dotate la capacitate maximă.

De ce avem această mortalitate? Pentru că nu avem resursă umană”, a declarat Alexandru Rogobete.

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