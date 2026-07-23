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Alexandru Rogobete: „Nu voi vota niciodată o lege care slăbește sistemul de sănătate”. Fostul ministru critică măsurile care afectează personalul medical

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că nu va vota nicio lege care afectează personalul medical.
Alexandru Rogobete: „Nu voi vota niciodată o lege care slăbește sistemul de sănătate”. Fostul ministru critică măsurile care afectează personalul medical
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Maria Nițu
23 iul. 2026, 09:52, Politic
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Fostul ministru al Sănătății din partea PSD, Alexandru Rogobete, a transmis joi, printr-un video postat pe pagina de Facebook, că nu va susține nicio inițiativă legislativă care ar afecta veniturile sau condițiile de muncă ale personalului medical.

Rogobete afirmă că a avut aceeași poziție și la începutul anului, când s-a opus reducerii cu 10% a veniturilor din sistemul sanitar.

„În ianuarie m-am opus ferm încercării de a reduce cu 10% veniturile personalului medical. Am spus atunci că nu poți construi un sistem de sănătate mai puternic lovindu-i tocmai pe cei care îl țin în viață. Și o voi spune din nou, astăzi. Nu voi vota niciodată o lege care slăbește sistemul de sănătate și umilește oamenii care îl țin pe umeri de atâția ani”, a scris fostul ministru.

Acesta afirmă că, în ultimele zile, a vizitat mai multe spitale din țară și a discutat față în față cu medici, asistente, infirmieri și personal auxiliar, despre problemele pe care le au.

Potrivit lui, situația din unitățile medicale este destul de dificilă. Lipsa personalului și volumul mare de muncă pun o presiune uriașă asupra angajaților.

„Ieri am fost la Târgu Mureș. Astăzi sunt la Cluj. Merg prin spitale, vorbesc cu medici, asistente, infirmieri și personal auxiliar. Peste tot văd același lucru: oameni la limita epuizării, care continuă să îngrijească pacienții cu profesionalism, deși duc lipsa colegilor, fac gărzi peste gărzi și duc în spate un sistem întreg”, a transmis Alexandru Rogobete.

„Asta este reforma? Să-i împingi și pe ultimii să plece? Chiar vrem un nou val de medici care își caută viitorul în alte țări? Chiar vrem spitale mai goale și pacienți care așteaptă și mai mult? Asta e reforma mult dorită?”, întreabă Rogobete.

Fostul ministru susține că o reformă reală în sistemul sanitar „nu înseamnă să tai din cei care salvează vieți. Reforma înseamnă să construiești, să investești și să ai respect pentru profesioniști”.

„Eu aleg să fiu de partea lor. Astăzi, la fel ca în ianuarie. Și voi continua să lupt pentru ei”, a declarat Alexandru Rogobete.

Angajații din peste 480 de unități sanitare din toată țara au participat luni, între orele 09:00 și 11:00, la o grevă de avertisment organizată de Federația SANITAS. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de prevederile din proiectul noii legi a salarizării și de alte măsuri despre care spun că afectează veniturile și condițiile de muncă ale personalului din sănătate.

Reprezentanții SANITAS au anunțat că, în funcție de cum vor decurge negocierile cu autoritățile, vor decide dacă vor continua protestele, inclusiv prin declanșarea unei greve generale.

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