Grindeanu: „Nu răspund la butoane din afara țării. Nu există să-și permită cineva să dea ordine”

Invitat miercuri seara la Realitatea Plus liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă răspunde la butoane din afara țării.

„Nu răspund la butoane din afara țării”

„Nu. Și ca dovadă deciziile pe care le iau”, a răspuns acesta.

Liderul social-democrat a oferit ca exemplu Mercosur.

„Am fost sunat de la președintele Consiliului European, Antonio Costa, la toți comisarii S&D (n.r – Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților), chiar și, premierii socialiști din Europa, să voteze PSD-ul pentru Mercosur. Așa cum știți, Mercosur a picat atunci cu cele 10 voturi ale PSD”, a detaliat Grindeanu.

„N-am înclinat steagul”

El a transmis că „n-am înclinat steagul, am fost cu argumente și am fost ascultat”.

„Atâta timp cât spui argumente care stau în picioare, care se dovedesc a fi adevărate, oamenii nu sunt absurzi. Înțeleg de ce iei o decizie sau alta”, a afirmat liderul PSD.

„Î n ceea ce mă privește, nu există să-și permită cineva să dea ordine”

„Cel puțin, în ceea ce mă privește, nu există să-și permită cineva să dea ordine”, a conchis Sorin Grindeanu.