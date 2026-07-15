Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: PSD nu va vota toate hoțiile și toate aberațiile

Sorin Grindeanu a declarat că, în prezent, Parlamentul nu are pe ordinea de zi proiectele de lege invocate de premierul Ilie Bolojan, afirmând că parlamentarii formațiunilor care Guvernează nu au depus proiectele.

„Nada” pe ordinea de zi a Parlamentului

„Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Niciunul. Nada, Niente. Când îl văd vorbind așa, ai impresia că PSD-ul este de vină, că nu sunt votate aceste legi, iar ele nu sunt trimise. Asta este o ipocrizie fără margini”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, la emisiunea „Subiectul Zilei”, găzduită de Gândul.

„În 5 mai am trimis scrisoare ca președinte al Camerei Deputaților către înălțimea sa domnul ministru Pîslaru să trimită pachetele de legi necesare pentru a fi votate. Mi-a trimis Bolojan în penultima zi de sesiune șase legi la parlament, patru la Cameră, două la Senat. Am avut 24 de ore la Cameră. Cele patru au trecut. Ce să vezi? La Senat n-au trecut”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Rezerve privind Codul Urbanistic, Legea Salarizării și reforma ANI

Liderul PSD a subliniat că formațiunea pe care o conduce nu va susține automat toate reformele propuse prin PNRR, acuzând lipsa dezbaterii. Acesta a dat ca exemple legea salarizării, proiectul privind atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și noul Cod urbanistic.

„Asta nu înseamnă că voi vota pe repede înainte toate hoțiile și aberațiile lor”, susține liderul social-democrat.

„Nu o să votez o lege a salarizării care nemulțumește pe toată lumea. Nu o să votez cu mâna la spat o lege legată de atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Eu am mari semne de întrebare să votez acest cod urbanistic. De ce? Pentru că ar însemna să se ducă la Primăria Generală toate autorizațiile de construcție. Nu vă supărați pe mine, dar în acest moment există un primar general al Capitalei acuzat că a luat șpagă de la dezvoltatorii imobiliari”, a explicat Grindeanu.

Reacția acestuia vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a că adoptarea legislației aferente PNRR este esențială pentru ca România să poată finaliza investițiile finanțate din fonduri europene, să își păstreze accesul la finanțare în condiții avantajoase, dar și ca să rămână un partener credibil.

Premierul a acuzat în același timp și un șantaj politic din partea social-democraților. „Nu poți să șantajezi absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare”, spunea liderul de la Palatul Victoria.