Ilie Bolojan îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic”: Aceste proiecte nu sunt ale unui premier

„Astăzi, pentru România, cel mai important lucru este ca economia noastră să funcționeze. că ne place, că nu ne place, că toate aceste lucruri depind de absorbția de fonduri din PNRR, din banii europeni și e vorba de aproximativ 3 miliarde de euro pe care România îi are de încasat până la finalul lunii august, cu condiția să trecem prin Parlament un pachet de legi”, a declarat Ilie Bolojan, luni, la B1TV.

Acuzații de joc dublu și inconsecvență

Acesta a comentat și declarațiile făcute de președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre legile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, acuzându-l pe acesta de joc dublu și de șantaj politic.

Premierul interimar a amintit de două poziții publice asumate de Grindeanu care afirma că PSD va susține proiectele PNRR, SAFE și OECD, indiferent dacă se va afla în Guvern sau opoziție și l-a acuzat pe social democrat de șantaj politic.

Miza legilor din Parlament

„E o problemă, pur și simplu, de responsabilitate pentru România și cred că declarațiile pe care le-a făcut astăzi, oricum s-ar spune, nu sunt în regulă pentru țara asta, pentru că nu poți să șantajezi absorția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare”, declarat liderul PNL.

Premierul interimar a precizat că Guvernul a negociat în ultimele săptămâni cu reprezentanții Comisiei Europene forma finală a celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. O parte dintre acestea au fost deja transmise Parlamentului, iar celelalte urmează să fie finalizate în cursul acestei săptămâni.

„ceea ce am făcut în această perioadă n-a fost decât să negociem cu Comisia Europeană detaliile celor șase legi de bază care mai trebuie aprobate. Cea mai mare parte sunt clarificate și au fost depuse deja la Parlament aceste proiecte de legi”, declară Bolojan.

Premierul a avertizat și asupra nerespectării jaloanelor PNRR: „Noi, când am construit bugetul, am prins aceste încasări în calculele bugetare, deci neîncasarea lor ar crea niște dezechilibre foarte serioase în bugetul nostru de stat”.

„Consider că țara noastră merită o abordare rațională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt, așa cum ați văzut din aceste declarații, angajamente ale României”, a mai spus liderul liberal.