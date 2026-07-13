Fritz: Zero șanse pentru un Guvern până la sfârșitul lunii iulie | Alegerile anticipate, o eventuală soluție

„Zero. Păi de unde să vină un guvern? De unde să vină această majoritate?”, a întrebat retoric Dominic Fritz.

Vorbind despre criza politică, Dominic Fritz a declarat că „este nevoie să ieșim din acest blocaj”, însă a subliniat că „trebuie să pornim de la ideea de bază că nu mai este posibil un guvern majoritar”.

„Deci singura șansă pentru un guvern real este un guvern minoritar și tocmai de aceea USR a venit cu această soluție foarte matură, foarte pragmatică, să avem două guverne minoritare. Întâi unul de centru-dreaptă, PNL-USR-UDMR și apoi un guvern minoritar PSD”, a declarat Fritz.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă PSD rămâne «pe poziții» și nu ar fi de acord să susțină un guvern minoritar de centru-dreapta, Dominic Fritz a vorbit despre alegerile anticipate.

„Alegeri anticipate, numai alegerile anticipate. Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe”, a declarat Dominic Fritz.

Motivând argumentul, liderul USR susține că organizarea alegerilor anticipate ar fi „o pârghie de control” pentru cetățeni.

„Eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara”, a declarat Dominic Fritz.

De la căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, singura variantă de Executiv care a reușit să ajungă în Parlament, unde a și pierdut votul este Guvernul Veștea.

Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot avea loc dacă Parlamentul respinge cel puțin două solicitări de învestitură și nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare.

Cu privire la perspectiva unor posibile alegeri anticipate, Ilie Bolojan a declarat că acestea nu pot fi excluse din calcul în cazul în care criza politică nu va fi depășită.

În același timp, liderul social-democraților Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, însă a precizat că ele ar prelungi instabilitatea politică.

Sursa video: Digi 24