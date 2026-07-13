Prima pagină » Politic » Miruță, despre soluția pentru deblocarea crizei politice: Împărțim timpul rămas de acum până la alegerile viitoare

Miruță, despre soluția pentru deblocarea crizei politice: Împărțim timpul rămas de acum până la alegerile viitoare

Ministrul intermiar al Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat în direct la TVR1 despre o posibilă soluție a crizei politice.
Radu Miruță, după întâlnirea cu directorul CFR Călători pe tema condițiilor din trenuri: I-am pus în față tabelul cu peste 1.200 de sesizări. Nu va rămâne așa
Radu Miruță, după întâlnirea cu directorul CFR Călători pe tema condițiilor din trenuri: I-am pus în față tabelul cu peste 1.200 de sesizări. Nu va rămâne așa
Radu Miruță despre corveta „Contraamiral August Roman”: În șase luni va avea dotări de 47 de milioane de euro
Radu Miruță despre corveta „Contraamiral August Roman”: În șase luni va avea dotări de 47 de milioane de euro
Radu Miruță: Dronele maritime ucrainene ar trebui programate să se autodetoneze dacă intră în apele teritoriale ale României / „Să verifice că nu se află lângă o infrastructură critică”
Radu Miruță: Dronele maritime ucrainene ar trebui programate să se autodetoneze dacă intră în apele teritoriale ale României / „Să verifice că nu se află lângă o infrastructură critică”
Miruță, despre producția de drone cu Ucraina: Cerințele tehnice au fost trimise. Proiectul are termen 2030
Miruță, despre producția de drone cu Ucraina: Cerințele tehnice au fost trimise. Proiectul are termen 2030
Peste 100 de pisici salvate în Sectorul 2. Imagini cu animalele surprinse de salvatori
Peste 100 de pisici salvate în Sectorul 2. Imagini cu animalele surprinse de salvatori
Daiana Rob
13 iul. 2026, 20:19, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar al Apărării, care are portofoliu și la Ministerul Transporturilor, a declarat:

„Soluția de deblocare – dacă nu mai avem loc în aceiași cameră cu PSD – împărțim timpul rămas de acum până la alegerile viitoare, proporțional cât au voturi PSD, cât au voturi USR, PNL, UDMR, și guvernăm cu premieri prin rotație”, a declarat Miruță. 

Ministrul susține că „USR este singurul partid (…) care de la început s-a ținut de cuvânt și care a venit și cu o soluție de deblocare”. 

Miruță a mai precizat și că „PSD nu trebuie să înceapă prima oară”, acuzând că social-democrații „și-au ars încrederea”.

„Noi nu mai avem încredere într-un partid care a semnat un acord pe care nu l-a respectat”, a declarat Miruță.

Plus că mai e și o chestie, să nu bulversezi de două ori ministerele, să se ridice cei care stau pe scaun acum, să vină alții, ca peste un an și jumătate să vină ăștia înapoi”, a comentat Miruță.

Criticile vin pe fondul declarațiilor date de liderul Sorin Grindeanu care a precizat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea numirii unui premier, că PSD nu face parte din actuala Guvernare și că partidul nu va susține necondiționat proiecte din PNRR.

Declarațiile liderului social-democrat au fost criticate și de prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, care a acuzat social-democrații că au refuzat să semneze acordul propus de PNL pentru începerea negocierilor în vederea desemnării unui nou prim-ministru.

Sursa video: TVR Info

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
GSP.ro
Grindeanu, apel către PNL și USR: „Să nu folosească PNRR pentru a privatiza la super discount companiile de stat”
Gandul
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Raul Cârstocea, istoric specializat în antisemitism: „Luptătorii din rezistența din munți, parașutați în România, aveau conexiuni legionare sau chiar SS”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da