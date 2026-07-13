Miruță, despre soluția pentru deblocarea crizei politice: Împărțim timpul rămas de acum până la alegerile viitoare

Premierul interimar al Apărării, care are portofoliu și la Ministerul Transporturilor, a declarat:

„Soluția de deblocare – dacă nu mai avem loc în aceiași cameră cu PSD – împărțim timpul rămas de acum până la alegerile viitoare, proporțional cât au voturi PSD, cât au voturi USR, PNL, UDMR, și guvernăm cu premieri prin rotație”, a declarat Miruță.

Ministrul susține că „USR este singurul partid (…) care de la început s-a ținut de cuvânt și care a venit și cu o soluție de deblocare”.

Miruță a mai precizat și că „PSD nu trebuie să înceapă prima oară”, acuzând că social-democrații „și-au ars încrederea”.

„Noi nu mai avem încredere într-un partid care a semnat un acord pe care nu l-a respectat”, a declarat Miruță.

„Plus că mai e și o chestie, să nu bulversezi de două ori ministerele, să se ridice cei care stau pe scaun acum, să vină alții, ca peste un an și jumătate să vină ăștia înapoi”, a comentat Miruță.

Criticile vin pe fondul declarațiilor date de liderul Sorin Grindeanu care a precizat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea numirii unui premier, că PSD nu face parte din actuala Guvernare și că partidul nu va susține necondiționat proiecte din PNRR.

Declarațiile liderului social-democrat au fost criticate și de prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, care a acuzat social-democrații că au refuzat să semneze acordul propus de PNL pentru începerea negocierilor în vederea desemnării unui nou prim-ministru.

Sursa video: TVR Info