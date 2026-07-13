Prima pagină » Politic » Dominic Fritz despre decizia PSD de a nu susține proiectele din PNRR: Măcar își asumă faptul că nu mai e vorba despre români

Dominic Fritz despre decizia PSD de a nu susține proiectele din PNRR: Măcar își asumă faptul că nu mai e vorba despre români

Liderul USR, Dominic Fritz, întrebat despre decizia PSD de a nu vota legea salarizării unice, a declarat, în direct la Digi24, că social-democrații „nu se mai prefac” și că își doresc „încă o victorie”.
Dominic Fritz despre decizia PSD de a nu susține proiectele din PNRR: Măcar își asumă faptul că nu mai e vorba despre români
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Daiana Rob
13 iul. 2026, 22:09, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Deci, cum să spun, măcar nu se mai prefac și poate, într-un fel, asta e sănătos”, a declarat Dominic Fritz. 

Liderul USR a precizat că un armistițiu legislativ este „o idee moartă”.

„Dar, încă o dată, nu vreau să interpretez acum cuvintele lui, dar e evident că această idee să avem, dincolo de toate certurile politice, măcar o înțelegere responsabilă de bază, un armistițiu legislativ, să zicem, pe aceste pachete, că această idee este moartă, pare, pentru că și acolo PSD vrea să injecteze o logică politică și asta în detrimentul românilor”, acuză Dominic Fritz. 

Dominic Fritz a fost întrebat dacă președintele i-a chestionat pe membrii partidelor cu privire la votul acordat legilor necesare pentru PNRR.

„A insistat, la fel cum a făcut-o și public Sorin Grindeanu, că el consideră că PSD este în opoziție și nu are nici o obligație. Doar că obligația nu o are față de Ilie Bolojan sau față de USR sau față de guvern, obligația o are față de cetățenii României care se așteaptă să nu pierdem 3 miliarde de euro, pe care dacă îi pierdem trebuie să îi punem în loc din împrumuturi”, a declarat Dominic Fritz. 

Acesta a precizat că o retragere a lui Ilie Bolojan și numirea unui alt ministru actual „ar fi o victorie simbolică” pentru PSD.

Că acum să se retrag Ilie Bolojan și să fie un alt ministru actual, desemnat prim-ministru interimar, e un lucru simbolic. Ar fi o victorie simbolică, dacă vreți așa, pentru PSD, dar românii încă nu pot să-și cumpere o pâine mai ieftină din asta”, a conchis Dominic Fritz. 

După consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD nu va susține proiectele din PNRR care sunt motivate politic, pomenind despre jalonul ce face referire la integritatea în funcția publică, acuzând că „s-ar introduce tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Dominic Fritz sau Clotilde Armand”.

Grindeanu a avertizat PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza „netransparent companiile românești profitabile”.

Citește și

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
GSP.ro
Rareș Bogdan îl condamnă pe Ilie Bolojan pentru contractele din SAFE date către Rheinmetall
Gandul
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da