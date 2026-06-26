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Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Fritz, Kelemen și Pambuccian, la ora 18

Președintele României, Nicușor Dan, va avea o întâlnire, vineri, de la ora 18, cu președinții PSD, PNL, USR, UDMR și cu cu liderul Minorităților Naționale, în contextul desemnării unui premier.
Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Fritz, Kelemen și Pambuccian, la ora 18
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
26 iun. 2026, 13:13, Politic
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Administrația Prezidențială anunță că, de la ora 18, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și cu liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Întâlnirea vine în contextul în care președintele urmează să desemneze un premier care să formeze un guvern.

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