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AUR amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan după eșecul consultărilor

Președintele AUR, George Simion, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic total în negocierile pentru formarea noului executiv. Formațiunea de opoziția a cerut includerea sa în viitoarea formulă guvernamentală și a amenințat cu suspendarea președintelui.
AUR amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan după eșecul consultărilor
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 20:11, Politic
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„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N.Dan, el trebuie suspendat”, a transmis George Simion printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Reacția vine la scurt timp după ce Nicușor Dan a anunțat eșecul consultărilor de la Palatul Cotroceni, criticând Partidul Național Liberal pentru o schimbare de poziție. 

Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare.  De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a notat președintele Nicușor Dan pe X. 

În timpul consultărilor de marți, George Simion a declarat că formarea unei majorități guvernamentale stabile nu este posibilă fără implicarea partidului său și l-a acuzat pe președinte că ignoră voința populară.

Președintele Nicușor Dan a transmis în repetate rânduri că nu ar fi de acord cu implicarea AUR în Guvern sau cu învestirea unui Executiv cu susținerea AUR. 

Șeful statului a declarat că nu consideră AUR un partid „pro-occidental”.  

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