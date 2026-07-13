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Ilie Bolojan, despre viitorul Guvern: Nu există o bază pentru a ne gândi la o formulă de coaliție largă. În PSD ne-am pierdut încrederea

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că, în actualul context politic, Partidul Național Liberal nu mai poate forma o nouă coaliție de guvernare cu PSD, invocând lipsa de încredere, precizând că formula guvernelor minoritare succesive rămâne cea mai bună variantă pentru un Executiv.
Ilie Bolojan, despre viitorul Guvern: Nu există o bază pentru a ne gândi la o formulă de coaliție largă. În PSD ne-am pierdut încrederea
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
13 iul. 2026, 21:59, Politic
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Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că nu mai există premisele pentru refacerea unei coaliții de guvernare alături de PSD, invocând motive precum lipsa de încredere, lipsa de viziune comună și contextul politic al alegerilor din 2024. 

„Sunt trei motive importante pe care le-am precizat și astăzi la Cotroceni pentru care consider că PNL nu mai poate să fie într-o coaliție în contextul actual cu Partidul Social-Democrat. Noi ne-am pierdut încrederea în Partidul Social-Democrat. Am constatat, sunt niște diferențe majore între modul în care noi vedem că pot fi rezolvate problemele României și cele pe care PSD le-a probat în această perioadă”, declară Ilie Bolojan, luni, la B1 TV. 

Efectele guvernării PSD-PNL asupra votului antis-sistem

Referitor la situația politică, premierul interimar a amintit de votul anti-sistem manifestat în 2024 și 2025, precizând că există o cauzalitate între modul în care cetățenii și-au exprimat opțiunea politică și modul în care a guvernat PNL alături de PSD. 

„Am avut în 2024 și în 2025 un vot anti-sistem puternic pentru că am adunat toate partidele într-o coaliție, a rămas doar un singur partid în opoziție și practic votul oamenilor dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în guvernare s-a dus către un singur partid. Dacă am mai încerca încă o dată să facem acest lucru, cu siguranță în 2028 am vedea un vot și mai puternic”, spune Bolojan. 

Alternanța la guvernare prin guverne minoritare

Despre formula care ar putea instala un Guvern cu puteri depline, acesta a afirmat că succesiune a doua guverne minoritare rămâne cea mai bună soluție, precizând totuși că prefera ca formațiunile de centru-dreapta să aibă întâietate. 

„Nu putem recurge decât la o variantă de guverne minoritare, dar pe baza unui acord pentru România pe care l-am propus, în care o perioadă de timp să avem un guvern de centru-dreapta care face ceea ce trebuie pentru România, în care elementele legislative principale sunt agreate inclusiv cu zona de opoziție pentru ca aceste proiecte importante cum este PNRR-ul să treacă, după care, după anumit timp, vine un guvern de centru-stânga în așa fel încât, din nou, el își face programul, dar elementele de bază, lucrurile vitale pentru România, bugetele și așa mai departe”, conchide Bolojan. 

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