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Marian Neacșu despre întâlnirea Veștea – Simion: Este decizia domniei sale. Mie mi se pare ceva corect

Marian Neacșu, social-democratul propus pentru șefia Ministerului Afacerilor Interne, a declarat luni că respectă decizia premierului desemnat, Adrian Veștea privind discuțiile cu AUR. În același timp a negat că ar exista înțelegeri privind includerea AUR la guvernare în schimbul voturile pentru învestire.
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Radu Mocanu
22 iun. 2026, 20:54, Politic
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Poziția PSD despre discuțiile cu AUR

„Dacă domnul prim-ministru desemnat Veștea a decis să meargă să discute cu colegii de la AUR, este decizia domniei sale și eu o respect. Și dacă vreți cu titlul personal, cred că este și corect”, a declarat Marian Neacșu după audieri. 

„Tocmai ați precizat un pic mai devreme că a fost și-a discutat și cu UPR, a discutat și cu PACE, au discutat și cu toți ceilalți”, continuă fostul vicepremier. 

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări politice mai ample și eventual chiar includerea AUR în arhitectura guvernamentală, Neacșu a afirmat: „Nu cred că se va discuta despre preluarea în cadrul guvernamental de AUR, pentru că ne aflăm deja într-o procedură de audieri. AUR este partidul alături de care am semnat și am votat o moține de cenzurare”, adăugând: „în politică nimic nu este de exclus”. 

„Eu cred că, în primul rând, trebuie să avem un guvern. În al doilea rând, trebuie să avem un guvern care să aibă o susținere parlamentară reală. Pentru că altcumva nu va putea funcționa”, a mai spus Neacșu. 

Condițiile impuse de George Simion

În cursul zilei de luni, s-au desfășurat audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Adrian Veștea. Liderul AUR, George Simion, a declarat în repetate rânduri că va vota Guvernul propus doar dacă premierul desemnat va merge la discuții cu reprezentanții AUR și dacă președintele Nicusor Dan își va clarifica poziția privind partidul pe care îl conduce. 

„I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care, în urma evaluărilor, nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare”, a declarat Veștea după întâlnirea cu Simion.

Liderul AUR a declarat; „Eu cred că e un pas spre normalitate. Așteptăm din partea lui Nicuşor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30”, după discuția cu premierul desemnat. 

Sursa video: Antena 3

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