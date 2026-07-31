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„Bolojan a blocat lucrurile că nu vrea cu PSD-ul”. Băsescu spune că soluția pentru blocajul politic este refacerea coaliției pentru „câteva luni”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat vineri seara că premierul interimar Ilie Bolojan este principalul responsabil pentru blocajul politic actual și a susținut că soluția de moment ar fi refacerea coaliției dintre PNL și PSD pentru „câteva luni”, pentru a fi depășită criza politică.
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Diana Nunuț
31 iul. 2026, 22:26, Politic
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Invitat vineri seara la B1 TV, fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că premierul interimar Ilie Bolojan „va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia”, măcar pentru câteva luni”.

El a amintit faptul că timp de două decenii, PNL și PSD au guvernat țara și a spus că formațiunile nu pot evita la nesfârșit consecințele deciziilor proprii.

„Țara a fost adusă în situația în care este acum de ei. De tandemul PSD-PNL”, a spus Băsescu la B1 TV.

„Bolojan a blocat lucrurile că nu vrea cu PSD-ul, după 20 de ani în care au stat umăr la umăr. Ceilalți PNL-iști au fost tot timpul cu PSD-ul. Deci unde-i problema?” a adăugat Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan este sursa blocajului politic actual.

Băsescu: Refacerea coaliției pentru „câteva luni”, o soluție pentru evitarea prelungirii instabilități politice

El consideră că refacerea temporară a coaliției ar reprezenta o soluție pragmatică pentru evitarea unei instabilități politice prelungite.

„Asta ar fi soluția politică pentru a lăsa lucrurile să respire. În rest să se apuce să pescuiască un parlamentar și încă unul și încă unul de la AUR. E și nedemn, e și nesigur. Ori dacă ar vrea să facă ceva pentru țară după ce au făcut atâta rău, ar fi să găsească soluția să guverneze câteva luni împreună, măcar câteva luni”, a mai spus fostul șef al statului. 

Referitor la posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să îl determine pe Ilie Bolojan să accepte o înțelegere cu PSD, Traian Băsescu a afirmat că șeful statului nu are instrumentele necesare pentru a-l constrânge.

„Nu poate să-l forțeze pe Bolojan, că dacă putea, îl forța până acum. Nu are niciun mijloc să-l forțeze”, a declarat fostul președinte la B1 TV.

Băsescu: Nu cred că ar avea succes suspendarea președintelui

Fostul șef al statului a fost întrebat și despre speculațiile privind o eventuală colaborare între Ilie Bolojan și liderul AUR, George Simion, pentru suspendarea președintelui. Totuși, Băsescu s-a arătat sceptic în acest caz.

„Eu nu cred că se vor înțelege la suspendarea președintelui. Nu cred. Și nici nu cred că ar avea succes suspendarea președintelui”, a afirmat el.

România, în criză politică de aproape trei luni

România se află de aproape trei luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Momentan, președintele Nicușor Dan nu a făcut o nouă nominalizare.

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