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Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică: Ne jucăm cu un reactor nuclear / Am văzut numai papițoi la Energie

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan ar putea fi nevoit să declare stare de urgență în contextul crizei energetice. Acesta a criticat lipsa investițiilor din sectorul energiei din ultimii ani.
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Maria Nițu
31 iul. 2026, 21:46, Politic
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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat vineri, la B1 TV, că situația din sistemul energetic este una îngrijorătoare în acest moment, afirmând că Nicușor Dan ar trebui să declare stare de urgență.

Declarațiile sale vin în contextul problemelor generate de scăderea debitului Dunării și al riscurilor privind funcționarea reactoarelor de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Întrebat ce părere are despre președintele Nicușor Dan și despre modul în care gestionează această situație, Traian Băsescu a spus că președintele ar trebui să își exprime „un punct de vedere”.

„Măcar acum, cu criza energetică, poate are un punct de vedere, dar poate, cred că va trebui să declare stare de urgență. Vă dați seama că noi ne jucăm cu un reactor nuclear acum, care este în risc de a rămâne fără apă de răcire. Nu-i puțin lucru”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a fost întrebat și ce s-ar putea întâmpla în cazul în care reactorul ar rămâne fără apă de răcire. Acesta a spus că un astfel de scenariu nu va fi lăsat să se întâmple.

„Bun, nu-l lasă nimeni să se întâmple. Îl scoate din funcțiune. Nu-l lasă nimeni”, a explicat fostul șef al statului.

În același timp, Traian Băsescu a criticat modul în care a fost administrat sectorul energetic din România în ultimii ani, având în vedere că au fost „numai papițoi la energie”.

„Dar este în neregulă faptul că am ajuns aici cu niște panorame de miniștri de ani de zile, de ani de zile, indiferent cum se numesc. Că de regulă am văzut numai papițoi la energie. De ăștia care vorbesc frumos și n-au făcut nimic. N-au făcut o termocentrală pe gaze”, a afirmat Traian Băsescu.

Guvernul declară stare de alertă la nivel național în luna august

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri, după ședința de Guvern, că la nivel național, în luna august, va fi stare de alertă ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

„Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s. Ca efect a acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup”, a explicat premierul Bolojan.

Premierul interimar a explicat și care este impactul energetic dacă și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă va fi oprit.

„Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național, o producție foarte importantă. pentru că este o producție în bandă, inclusiv în orele de seară, când consumul crește foarte mult. De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor și pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să depășim cu puțin peste 1.000 MW pe zi. În această situație, față de un consum normal de peste 7.000 MW, suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1.700 MW; în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 MW producție în minus, ceea ce înseamnă că ar trebui să importăm peste 2.500 MW, în așa fel încât să avem sistemul energetic echilibrat”, a mai spus Bolojan.

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