Rogobete acuză PNL și USR de „dublă măsură” după respingerea legii integrității: „Pentru unii reformă, pentru alții abuz”

„Sub lozinca «Bolofilia salvează România», aceeași regulă veche funcționează perfect: pentru unii reformă, pentru alții abuz; pentru unii mumă, pentru alții ciumă”, a scris Rogobete pe Facebook.

Rogobete compară legea integrității cu statutul magistraților

Fostul ministru PSD al Sănătății a comparat reacțiile actuale față de amendamentul PSD la legea integrității cu modificările adoptate anterior în cazul statutului magistraților.

„Atunci când a fost modificat statutul magistraților, norma tranzitorie a prevăzut că cei care se puteau pensiona peste un an urmau să mai rămână în activitate încă minimum doi ani. Ni s-a spus că aceasta este o reformă necesară, în interesul sistemului și al societății. Cine îndrăznea să o conteste era acuzat că se opune modernizării. Astăzi, când amendamentul PSD privind legea integrității stabilește că un ales care ar fi intrat în interdicția de trei ani abia la finalul mandatului va intra în această interdicție în termen de 30 de zile, aceeași categorie de oameni politici descoperă brusc că normele tranzitorii sunt inacceptabile”, a adăugat Rogobete.

Deputatul social-democrat consideră că între cele două situații nu s-au schimbat principiile juridice sau interesul public, ci doar persoanele vizate de măsuri.

„Ce s-a schimbat între timp? Nu conceptul de normă tranzitorie. Nu principiile de drept. Nu interesul public. S-au schimbat doar destinatarii măsurii. Adevărul este simplu: reforma nu poate fi un slogan folosit doar atunci când îi afectează pe ceilalți. Dacă un principiu este corect, el trebuie aplicat tuturor, indiferent de funcție, partid sau nume. Altfel, nu mai vorbim despre reformă. Vorbim despre ipocrizie. Iar impresia pe care o lasă astăzi PNL și USR este că reforma este bună doar cât timp nu îi privește pe propriii oameni. Când îi privește pe ai lor, regulile se schimbă, discursul se schimbă, iar indignarea apare peste noapte”, a subliniat acesta.

Acuzații de dublă măsură la adresa PNL și USR

Rogobete a acuzat PNL și USR de „dublă măsură”.

„Când ei etichetează, jignesc sau folosesc cele mai dure apelative la adresa adversarilor politici, totul este prezentat drept libertate de exprimare, spirit civic sau satiră. Este apreciat și chiar încurajat. Dar când li se răspunde cu apelative incomparabil mai blânde, dintr-odată vorbesc despre atacuri, lipsă de respect, barbarism și degradarea discursului public. Păi, până nu demult erați în stradă cu pancarte pe care apăreau fețele noastre asociate cu șobolani. Atunci nu era discurs al urii? Atunci nu era lipsă de respect? Atunci nu era barbarism? Asta nu înseamnă consecvență. Înseamnă dublă măsură. Și exact aceasta este problema”, a mai scris fostul ministru.

Reacția vine după ce proiectul legii integrității a fost respins joi de Senat. PNL și USR au criticat un amendament susținut de PSD, despre care au afirmat că ar aplica retroactiv sancțiuni și ar putea duce la încetarea, în termen de 30 de zile, a mandatului unor aleși. Liderul USR, Dominic Fritz, a susținut că amendamentul îl vizează direct și că este neconstituțional.