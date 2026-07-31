Ce au descoperit turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, vânduți lângă Putin, Stalin, Che Guevara și Ceaușescu

În Balcic, politica românească a devenit suvenir de vacanță. Fotografii realizate la una dintre tarabele din orașul bulgăresc arată zeci de căni imprimate cu portretele unor politicieni români și străini, așezate lângă produsele clasice dedicate Reginei Maria și principalelor atracții turistice locale.

Printre cănile scoase la vânzare se află unele cu George Simion, Călin Georgescu, Nicușor Dan, Traian Băsescu și Nicolae Ceaușescu. În aceeași „galerie” comercială apar Donald Trump, Vladimir Putin, Che Guevara și Stalin, dar și foști lideri politici, personaje asociate perioadei comuniste și alte figuri cunoscute la nivel internațional.

Portretele politicienilor sunt expuse fără vreo delimitare ideologică: lideri occidentali, politicieni români, conducători ruși și foști dictatori sunt așezați unii lângă alții, în funcție de spațiul disponibil. Mai jos se găsesc căni cu siglele unor mărci auto și cluburi de fotbal.

Toți politicienii au același preț

O cană costă 4 euro. Pe eticheta de la tarabă este afișat și echivalentul în leva, vechea monedă la care bulgarii au renunțat la începutul anului.

Prețul dublu apare după ce Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro. Cursul de conversie a fost stabilit la 1 euro pentru 1,95583 leva.

Oferta pare adaptată în mod special turiștilor români, care reprezintă o parte importantă a vizitatorilor din Balcic. Castelul Reginei Maria și Grădina Botanică se află printre principalele destinații ale excursiilor organizate din România către nordul litoralului bulgăresc.

La Nessebar se vând insigne, brichete și obiecte cu simboluri naziste

Oferta neobișnuită nu este limitată la Balcic. Presa bulgară a relatat în iunie 2026 despre o controversă apărută în vechiul oraș Nessebar, unde unele tarabe și magazine de antichități vindeau căni, insigne, brichete, inele și alte obiecte cu portrete ale lui Adolf Hitler sau cu simboluri ale celui de-Al Treilea Reich.

Subiectul a ajuns în presa bulgară după ce un jurnalist polonez a criticat vânzarea liberă a acestor articole într-una dintre cele mai vizitate destinații turistice ale țării. Comercianții au susținut că obiectele sunt destinate colecționarilor și sunt prezentate drept artefacte istorice, nu ca instrumente de propagandă. Primăria din Nessebar a dispus verificări la magazinele vizate.

România a avut „conserve cu aer de mare”

Nici litoralul românesc nu a fost lipsit de suveniruri bizare. Într-un reportaj mai vechi de la Costinești, presa prezenta „conserve cu aer de mare”, vândute turiștilor alături de sticluțe cu nisip și scoici.

Comerciantul afirma că produsul conținea aer, nisip și scoici și că, după deschiderea capacului, cumpărătorii puteau simți „mirosul de Costinești”. Vânzătorul susținea că vindea zilnic între 2.000 și 3.000 de asemenea recipiente. Pe litoral mai erau oferite scrumiere, vaporașe decorate cu scoici, steluțe de mare, desfăcătoare și rame foto produse în China, dar personalizate cu numele stațiunilor românești.