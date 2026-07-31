Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor lui Grindeanu privind hidrocentralele blocate: E simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins, vineri, acuzațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia șapte hidrocentrale ar fi fost blocate din cauza Ministerului Mediului.

Într-o conferință de presă susținută după ședința de Guvern, Bolojan a declarat că întârzierile sunt cauzate de procesele aflate pe rolul instanțelor și de contestațiile formulate împotriva acestor investiții.

Vineri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va analiza proiectul prin care Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan intenționează să instituie starea de urgență energetică.

„Eu v-aș aduce aminte că în acest moment sunt șapte hidrocentrale care sunt blocate, pentru că doamna Buzoianu și cei de la USR s-au comportat iresponsabil. Când ai și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că justifică o intrare într-o situație de acest tip. Încă nu știu cum arată acel proiect sau ceea ce vor să aprobe în guvern, dacă au competențele legale să declare această stare de criză, cu alte cuvinte, care ar fi efectele”, a spus vineri Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan a respins această interpretare și a spus că situația este mai complexă.

„Scuzați-mă, e foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, de construire și așa mai departe”, a declarat premierul interimar.

Acesta a declarat că blocajele nu sunt provocate de Ministerul Mediului, ci de procedurile judiciare și de acțiunile celor care au contestat proiectele.

„Dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mai precizat că proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție ar trebui finalizate, fiindcă ar contribui la creșterea producției de energie și la consolidarea sistemului energetic național.

„Și eu consider că odată ce o lucrare este realizată într-o proporție foarte mare, odată ce intervenția omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia rațională este să încheiem aceste lucrări și fiecare capacitate realizată în proporție de 70%, 80%, 90%, așa cum avem câteva capacități, odată intrată în producție, ar fi un aport suplimentar la o producție de energie electrică pe apă, una dintre cele mai curate și la echilibrarea sistemului național”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri, după ședința de Guvern, că la nivel național, în luna august, va fi stare de alertă ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

„Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s. Ca efect a acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup”, a explicat premierul Bolojan.