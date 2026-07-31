USR a depus un denunț penal pentru introducerea „pe sub mână” a unui amendament la legea integrității

Diana Stoica, lidera deputaților USR, a anunțat că a depus vineri un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru fals intelectual. Ea a acuzat că un amendament inclus în raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților privind legea ANI a fost introdus fără să fie depus, dezbătut sau votat de membrii comisiei.

Potrivit unui comunicat de presă emis de USR, în raport, textul apare la secțiunea „amendamente admise”, și figurează ca fiind propus de Comisia juridică, deși nu ar fi fost niciodată supus procedurii de adoptare.

„Un articol a fost introdus pe sub mână, într-un document oficial al Camerei Deputaților, semnat în numele unei comisii care nu l-a văzut niciodată și în mod cert nu l-a votat. Am depus plângere penală ca să aflăm cine l-a pus acolo. Nu cred în articole care se scriu singure”, a spus lidera deputaților USR, Diana Stoica.

Totodată, într-o declarație susținută la Parlament, Diana Stoica a venit cu detalii în acest caz.

„Membrii Comisiei Juridice nu au văzut, nu au inițiat, nu au dezbătut și nu au votat acest amendament. Pe românește, una s-a dezbătut și s-a votat în Comisie și alta a ajuns la plenul Camerei Deputaților într-un document oficial al statului român. Procurorii au la dispoziție foarte multe dovezi, stenogramele de la această Comisie, filmările. (…) Cred că se poate afla foarte ușor cine a făcut această infracțiune și persoanele care au săvârșit-o trebuie să plătească”, a spus Stoica.

USR a solicitat o anchetă pentru identificarea persoanei responsabile

În aceste condiții, în plângerea transmisă procurorilor, USR solicită începerea urmăririi penale in rem şi administrarea de urgenţă a probelor susceptibile de alterare sau pierdere: exemplarul oficial al raportului şi versiunile lui anterioare, registrul amendamentelor, documentele transmise membrilor Comisiei, procesele-verbale, stenogramele, înregistrările audio-video, listele de prezenţă şi evidenţele votului din şedinţele din 27, 28 şi 29 iulie.

Legea integrității, redepusă în Parlament

Vineri, proiectul de modificare a Legii ANI a fost redepus în Parlament de PNL și USR, fără amendamentul contestat.

„Într-o democraţie, adversarii politici nu se scot din mandat prin schimbarea legii. Am redepus legea ANI, alături de partenerii din PNL, fără amendamentul neconstituţional, dat cu dedicaţie pentru eliminarea lui Dominic Fritz”, a afirmat Diana Stoica.

Joi, legea integrității a picat la vot în Senat. Au fost 112 senatori prezenți la ședință, iar 55 dintre aceștia au votat pentru, 29 nu au votat, iar alți 28 s-au abținut de la vot.

Senatorul PSD Daniel Zamfir și premierul interimar Ilie Bolojan au avut o dispută în timpul dezbaterilor asupra amendamentului depus de PSD la legea integrității, care prevede încetarea mandatului pentru fapte de integritate aplicate retroactiv și care l-ar viza și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Zamfir a acuzat Guvernul că „sacrifică 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz”, în timp ce Bolojan a susținut că modificarea propusă este „profund neconstituțională”.