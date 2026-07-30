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Parchetul General o contrazice pe Diana Buzoianu: Nu a existat nicio solicitare de audiență

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) afirmă că ministra Mediului, Diana Buzoianu, nu a solicitat nicio audiență la procurorul general Cristina Chiriac, ca reacție la declarațiile făcute de aceasta în cadrul emisiunii „Interviurile Libertatea”.
Parchetul General o contrazice pe Diana Buzoianu: Nu a existat nicio solicitare de audiență
Sursac foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Laura Buciu
30 iul. 2026, 16:10, Politic
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Într-un punct de vedere transmis joi, Parchetul General susține că, de la numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general și până în prezent, instituția nu a înregistrat nicio cerere de audiență din partea ministrului Mediului.

Potrivit PÎCCJ, singurele demersuri primite au fost două adrese, din 24 iunie și 6 iulie 2026, prin care Diana Buzoianu a invitat conducerea Parchetului General la discuții privind identificarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de mediu.

Parchetul precizează că a răspuns solicitărilor prin desemnarea procurorului-șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu pentru participarea la întâlniri. Instituția a informat însă că magistratul nu putea participa în intervalele propuse de Ministerul Mediului, deoarece era implicat în activități urgente de urmărire penală, propunând reprogramarea întâlnirii pentru săptămâna următoare.

Ședință, dar nu stabilită unilateral

Potrivit Parchetului General, amânarea a fost justificată obiectiv și a respectat inclusiv formularea din prima invitație a Ministerului Mediului, care prevedea organizarea ședinței „la data și locul stabilite de comun acord”, nu la o dată stabilită unilateral.

PÎCCJ transmite, în continuare, că procurorul general acordă o importanță deosebită combaterii infracțiunilor de mediu și că instituția își menține disponibilitatea pentru un dialog interinstituțional „onest, transparent și constructiv”, bazat pe cooperare loială și respect reciproc.

„Am fost șocată”, spune Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus, în „Interviurile Libertatea” că de mai bine de o lună încearcă o intrare în audiență la procurorul general, Cristina Chiriac, pentru o discuție despre infracțiunile de mediu și o coordonare între instituții, dar nu a fost primită în audiență, în schimb a fost trimisă la alt procuror. Diana Buzoianu spune: „Am fost șocată”.

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