Diana Buzoianu anunță că va emite o decizie de schimbare a directorului general de la Apele Române

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi, într-o postare pe pagina de Facebook, că va dispune schimbarea din funcție a directorului general al Administrației Naționale „Apele Române”, Doru Cazan. Ea a invocat modul în care instituția a gestionat situația unor balastiere ilegale descoperite în județul Olt.

Potrivit ministrului, în urma unor controale efectuate în județ au fost identificate două balastiere ilegale, cu suprafețe de 25, respectiv 75 de hectare, prejudiciul estimat fiind de cel puțin 10 milioane de lei doar din cantitățile de pietriș nedeclarate. De asemenea, pentru una dintre exploatări, cu o suprafață de 75 de hectare, Administrația Bazinală Olt nu ar fi efectuat anterior controale.

Ministra acuză recompensarea unor responsabili care au ignorat neregulile

Ministra Diana Buzoianu a arătat că directorul general al Apelor Române și-a asumat anterior efectuarea unui audit, organizarea unor proceduri de selecție meritocratice și sancționarea celor responsabili pentru neregulile constatate. Cu toate acestea, conducerea Apelor Române a decis reînnoirea mandatului directoarei Administrației Bazinale Olt.

„Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile – ilegalități vizibile din avion. Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”, a spus Diana Buzoianu în mesajul postat.

Aceasta a precizat că a discutat deja cu Doru Cazan despre situație și i-a transmis că „valorile și principiile nu sunt negociabile”.

„Am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. (…) Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române”, a conchis Diana Buzoianu.